Челябинским экс-полицейским, осужденным за присвоение премий, отменили приговор

06 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд вернул дело в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему начальнику каслинского отдела полиции (Челябинская область) Роману Войщеву и его экс-заместителю Андрею Коренькову, осужденным за присвоение премий подчиненных, отменили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело вернули в прокуратуру. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Романа Войщева и Андрея Коренькова, отменил приговор Каслинского горсуда от 10 января 2023 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Войщева и Коренькова задержали весной 2021 года. Их обвинили в поборах с подчиненных. По версии следствия, они назначали сотрудникам премии, а после забирали деньги себе. Сразу после их задержания руководством полицейского главка региона была назначена служебная проверка. По ее результатам они были уволены по отрицательным мотивам. В январе 2023 года Войщева и Коренькова признали виновными. В качестве наказания первый получил полтора года колонии-поселения, второй — год колонии-поселения.

Бывшему начальнику каслинского отдела полиции (Челябинская область) Роману Войщеву и его экс-заместителю Андрею Коренькову, осужденным за присвоение премий подчиненных, отменили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело вернули в прокуратуру. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Романа Войщева и Андрея Коренькова, отменил приговор Каслинского горсуда от 10 января 2023 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Войщева и Коренькова задержали весной 2021 года. Их обвинили в поборах с подчиненных. По версии следствия, они назначали сотрудникам премии, а после забирали деньги себе. Сразу после их задержания руководством полицейского главка региона была назначена служебная проверка. По ее результатам они были уволены по отрицательным мотивам. В январе 2023 года Войщева и Коренькова признали виновными. В качестве наказания первый получил полтора года колонии-поселения, второй — год колонии-поселения.