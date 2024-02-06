Челябинским экс-полицейским, осужденным за присвоение премий, отменили приговор

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Челябинский областной суд вернул дело в прокуратуру Фото:

Бывшему начальнику каслинского отдела полиции (Челябинская область) Роману Войщеву и его экс-заместителю Андрею Коренькову, осужденным за присвоение премий подчиненных, отменили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело вернули в прокуратуру.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Романа Войщева и Андрея Коренькова, отменил приговор Каслинского горсуда от 10 января 2023 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Войщева и Коренькова задержали весной 2021 года. Их обвинили в поборах с подчиненных. По версии следствия, они назначали сотрудникам премии, а после забирали деньги себе. Сразу после их задержания руководством полицейского главка региона была назначена служебная проверка. По ее результатам они были уволены по отрицательным мотивам.

В январе 2023 года Войщева и Коренькова признали виновными. В качестве наказания первый получил полтора года колонии-поселения, второй — год колонии-поселения.

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Бывшему начальнику каслинского отдела полиции (Челябинская область) Роману Войщеву и его экс-заместителю Андрею Коренькову, осужденным за присвоение премий подчиненных, отменили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, дело вернули в прокуратуру. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Романа Войщева и Андрея Коренькова, отменил приговор Каслинского горсуда от 10 января 2023 года. Уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Войщева и Коренькова задержали весной 2021 года. Их обвинили в поборах с подчиненных. По версии следствия, они назначали сотрудникам премии, а после забирали деньги себе. Сразу после их задержания руководством полицейского главка региона была назначена служебная проверка. По ее результатам они были уволены по отрицательным мотивам. В январе 2023 года Войщева и Коренькова признали виновными. В качестве наказания первый получил полтора года колонии-поселения, второй — год колонии-поселения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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