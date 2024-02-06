Сельских производителей хлеба в ЯНАО поддержат субсидиями

Часть производственных затрат компенсируют сельским хлебопекам Ямала. Господдержку получат 35 производителей, сообщается на сайте правительства округа. Компенсация позволит сохранить цены на продукт.
«Предпринимателям Ямала, которые обеспечивают хлебобулочными изделиями северян в сельских территориях, компенсируют часть производственных затрат. Господдержку получат 35 производителей хлеба», — говорится в сообщении.
По словам директора департамента АПК ЯНАО Андрея Рубашина, климатические условия Севера и удаленность от городских центров повышают затраты на производство и логистику. «Компенсация части этих расходов позволит сохранить цены для конечных потребителей на уровне не выше 63,55 рубля за килограмм», — цитирует источник комментарий Андрея Рубашина. В текущем году хлебопеки планируют произвести более 2,5 тысячи тонн хлеба.
Ранее URA.RU сообщало, что к началу февраля лидерами подорожания на Ямале стали белокочанная капуста, ржаной хлеб и картофель. Динамика роста стоимости этих продуктов составила от 2,4% до 0,8%.
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