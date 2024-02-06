06 февраля 2024

Сельских производителей хлеба в ЯНАО поддержат субсидиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Господдержку получат 35 производителей хлеба Фото:

Часть производственных затрат компенсируют сельским хлебопекам Ямала. Господдержку получат 35 производителей, сообщается на сайте правительства округа. Компенсация позволит сохранить цены на продукт.

«Предпринимателям Ямала, которые обеспечивают хлебобулочными изделиями северян в сельских территориях, компенсируют часть производственных затрат. Господдержку получат 35 производителей хлеба», — говорится в сообщении.

По словам директора департамента АПК ЯНАО Андрея Рубашина, климатические условия Севера и удаленность от городских центров повышают затраты на производство и логистику. «Компенсация части этих расходов позволит сохранить цены для конечных потребителей на уровне не выше 63,55 рубля за килограмм», — цитирует источник комментарий Андрея Рубашина. В текущем году хлебопеки планируют произвести более 2,5 тысячи тонн хлеба.

Ранее URA.RU сообщало, что к началу февраля лидерами подорожания на Ямале стали белокочанная капуста, ржаной хлеб и картофель. Динамика роста стоимости этих продуктов составила от 2,4% до 0,8%.

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Часть производственных затрат компенсируют сельским хлебопекам Ямала. Господдержку получат 35 производителей, сообщается на сайте правительства округа. Компенсация позволит сохранить цены на продукт. «Предпринимателям Ямала, которые обеспечивают хлебобулочными изделиями северян в сельских территориях, компенсируют часть производственных затрат. Господдержку получат 35 производителей хлеба», — говорится в сообщении. По словам директора департамента АПК ЯНАО Андрея Рубашина, климатические условия Севера и удаленность от городских центров повышают затраты на производство и логистику. «Компенсация части этих расходов позволит сохранить цены для конечных потребителей на уровне не выше 63,55 рубля за килограмм», — цитирует источник комментарий Андрея Рубашина. В текущем году хлебопеки планируют произвести более 2,5 тысячи тонн хлеба. Ранее URA.RU сообщало, что к началу февраля лидерами подорожания на Ямале стали белокочанная капуста, ржаной хлеб и картофель. Динамика роста стоимости этих продуктов составила от 2,4% до 0,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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