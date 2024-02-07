Mash: в ХМАО выявлено рекордное количество заразившихся корью в России

08 февраля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

В РФ заболеваемость корью выросла в 79 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО и Ростовской области в этом году насчитывается самое большое количество зараженных корью в России. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Заболеваемость корью в России выросла в 79 раз по сравнению с 2022 годом. А самое большое количество зараженных в этом году в Ростовской области и Ханты-Мансийском АО. Там заболело в два раз больше людей, чем в прошлом году», — написано в telegram-канале Mash. Помимо этих регионов вспышку вируса зафиксировали в Татарстане, Башкортостане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее, Калининградской, Волгоградской, Саратовской, Ярославской, Владимирской, Липецкой, Новгородской, Псковской, Курской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае. За первые месяцы этого года в каждом субъекте заразились от 5 до 200 человек. Общее количество переносчиков достигло 8573 человек. При этом за весь 2022 год заболело всего лишь 102 гражданина РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО будут усиливать меры по борьбе с корью. Если кто-то из югорчан заболел, то все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц. Главный санитарный врач Нефтеюганска Светлана Голубкова предупредила национальные диаспоры города об опасности распространения этой болезни среди мигрантов. Она также сообщила, что непривитых и не переболевших из числа контактных не будут пускать в медицинские и социальные организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО и Ростовской области в этом году насчитывается самое большое количество зараженных корью в России. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Заболеваемость корью в России выросла в 79 раз по сравнению с 2022 годом. А самое большое количество зараженных в этом году в Ростовской области и Ханты-Мансийском АО. Там заболело в два раз больше людей, чем в прошлом году», — написано в telegram-канале Mash. Помимо этих регионов вспышку вируса зафиксировали в Татарстане, Башкортостане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Адыгее, Калининградской, Волгоградской, Саратовской, Ярославской, Владимирской, Липецкой, Новгородской, Псковской, Курской и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае. За первые месяцы этого года в каждом субъекте заразились от 5 до 200 человек. Общее количество переносчиков достигло 8573 человек. При этом за весь 2022 год заболело всего лишь 102 гражданина РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в городе ХМАО будут усиливать меры по борьбе с корью. Если кто-то из югорчан заболел, то все жители его подъезда автоматически заносятся в базу поликлиник в качестве контактных лиц. Главный санитарный врач Нефтеюганска Светлана Голубкова предупредила национальные диаспоры города об опасности распространения этой болезни среди мигрантов. Она также сообщила, что непривитых и не переболевших из числа контактных не будут пускать в медицинские и социальные организации.