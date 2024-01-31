Экономика В Кремле назвали «любопытной информацией» улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ 31 января 2024 в 15:10 Размер текста - 17 + Песков прокомментировал прогноза МВФ по России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «любопытной информацией» улучшение прогноза МВФ по росту внутреннего валового продукта РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Это очень любопытная информация. Вы видите, что идет большой спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Это говорит о том, что потенциал по прогнозированию сейчас относительно сужен. Поэтому разные точки зрения. Безусловно, это небезынтересно», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла. Ранее стало известно, что Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики. Существенной оказалась корректировка прогноза по России на 2024 год. Речь идет о повышении роста ВВП с 1,1% до 2,6% Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «любопытной информацией» улучшение прогноза МВФ по росту внутреннего валового продукта РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Это очень любопытная информация. Вы видите, что идет большой спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Это говорит о том, что потенциал по прогнозированию сейчас относительно сужен. Поэтому разные точки зрения. Безусловно, это небезынтересно», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла. Ранее стало известно, что Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики. Существенной оказалась корректировка прогноза по России на 2024 год. Речь идет о повышении роста ВВП с 1,1% до 2,6% {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям