В Кремле назвали «любопытной информацией» улучшение прогноза МВФ по росту ВВП РФ

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал прогноза МВФ по России Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «любопытной информацией» улучшение прогноза МВФ по росту внутреннего валового продукта РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Это очень любопытная информация. Вы видите, что идет большой спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Это говорит о том, что потенциал по прогнозированию сейчас относительно сужен. Поэтому разные точки зрения. Безусловно, это небезынтересно», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики. Существенной оказалась корректировка прогноза по России на 2024 год. Речь идет о повышении роста ВВП с 1,1% до 2,6%

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «любопытной информацией» улучшение прогноза МВФ по росту внутреннего валового продукта РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Это очень любопытная информация. Вы видите, что идет большой спред в прогнозах и у наших ведомств, и у Минэкономразвития, и у Центробанка, и у международных финансовых структур. Это говорит о том, что потенциал по прогнозированию сейчас относительно сужен. Поэтому разные точки зрения. Безусловно, это небезынтересно», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла. Ранее стало известно, что Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики. Существенной оказалась корректировка прогноза по России на 2024 год. Речь идет о повышении роста ВВП с 1,1% до 2,6%
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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