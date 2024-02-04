04 февраля 2024
03 февраля 2024

Одиозный депутат из ХМАО подвергся публичному порицанию коллег

Дума Урая вынесла решение о порицании Насибуллина за оскорбление спикера
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Урай, администрация урая
Коллеги депутата думы Урая Насибуллина вынесли ему порицание Фото:

В Урае комиссия думы по этике приняла решение вынести публичное порицание местному депутату Леонарду Насибуллину. Источник в политическом истеблишменте города рассказал URA.RU, что этот вид наказания было решено применить из-за скандала с оскорблением спикера гордумы Александра Величко.

«Комиссия по этике думы Урая решила наказать Насибуллина. Ему вынесли порицание. Насибуллин стал фигурантом уголовного дела об оскорблении власти. Он назвал спикера гордумы Величко „фуфлом“ на своей странице „Вконтакте“», — отметил инсайдер.

Информацию подтвердили депутаты, присутствовавшие на рассмотрении вопроса. Насибуллин также уточнил, что решение было принято, но от подробных комментариев отказался.

Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин снизил медиаактивность, оказавшись под следствием. Его подозревают в оскорблении власти.

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В Урае комиссия думы по этике приняла решение вынести публичное порицание местному депутату Леонарду Насибуллину. Источник в политическом истеблишменте города рассказал URA.RU, что этот вид наказания было решено применить из-за скандала с оскорблением спикера гордумы Александра Величко. «Комиссия по этике думы Урая решила наказать Насибуллина. Ему вынесли порицание. Насибуллин стал фигурантом уголовного дела об оскорблении власти. Он назвал спикера гордумы Величко „фуфлом“ на своей странице „Вконтакте“», — отметил инсайдер. Информацию подтвердили депутаты, присутствовавшие на рассмотрении вопроса. Насибуллин также уточнил, что решение было принято, но от подробных комментариев отказался. Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин снизил медиаактивность, оказавшись под следствием. Его подозревают в оскорблении власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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