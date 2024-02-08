Появилось видео пожара на железной дороге в Перском крае

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар пока не удается потушить Фото:

В Пермском крае около село Куеда загорелись три железнодорожные цистерны. Об этом сообщают оперативные службы.

«Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, улица Интернациональная», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. На данный момент есть риск, что огонь перекинется на соседние жилые дома.

Telegram-канал «112» пишет, что возгорание произошло после взрыва на газопроводе. Есть информация об одном пострадавшем. Он госпитализирован с ожогами. Пожар пока не удается потушить.

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В Пермском крае около село Куеда загорелись три железнодорожные цистерны. Об этом сообщают оперативные службы. «Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, улица Интернациональная», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. На данный момент есть риск, что огонь перекинется на соседние жилые дома. Telegram-канал «112» пишет, что возгорание произошло после взрыва на газопроводе. Есть информация об одном пострадавшем. Он госпитализирован с ожогами. Пожар пока не удается потушить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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