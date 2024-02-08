Появилось видео пожара на железной дороге в Перском крае

Пожар пока не удается потушить
В Пермском крае около село Куеда загорелись три железнодорожные цистерны. Об этом сообщают оперативные службы.
«Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, улица Интернациональная», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. На данный момент есть риск, что огонь перекинется на соседние жилые дома.
Telegram-канал «112» пишет, что возгорание произошло после взрыва на газопроводе. Есть информация об одном пострадавшем. Он госпитализирован с ожогами. Пожар пока не удается потушить.
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