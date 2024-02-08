Появилось видео пожара на железной дороге в Перском крае

08 февраля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Пожар пока не удается потушить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае около село Куеда загорелись три железнодорожные цистерны. Об этом сообщают оперативные службы. «Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, улица Интернациональная», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. На данный момент есть риск, что огонь перекинется на соседние жилые дома. Telegram-канал «112» пишет, что возгорание произошло после взрыва на газопроводе. Есть информация об одном пострадавшем. Он госпитализирован с ожогами. Пожар пока не удается потушить.

В Пермском крае около село Куеда загорелись три железнодорожные цистерны. Об этом сообщают оперативные службы. «Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, улица Интернациональная», — передает ТАСС сообщение от оперативных служб. На данный момент есть риск, что огонь перекинется на соседние жилые дома. Telegram-канал «112» пишет, что возгорание произошло после взрыва на газопроводе. Есть информация об одном пострадавшем. Он госпитализирован с ожогами. Пожар пока не удается потушить.