Свердловского депутата, попавшуюся пьяной за рулем, лишили прав

Депутата Артемовской думы Анну Клюкину лишили прав после пьяной езды

09 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Депутат готова ответить за свой проступок (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутата Артемовской думы Анну Клюкину оштрафовали и лишили водительских прав после езды за рулем в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. «Сегодня суд принял решение по наказанию депутата думы Артемовского городского округа Анны Клюкиной, попавшейся пьяной за рулем. Ее лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф — 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Депутат попалась за рулем в нетрезвом виде в конце января. Она объясняла URA.RU, что отмечала накануне день рождения. «Я тоже человек, и тоже могу ошибаться. Если суд признает меня виновной, я буду отвечать за свои поступки», — сказала корреспонденту Клюкина.

Депутата Артемовской думы Анну Клюкину оштрафовали и лишили водительских прав после езды за рулем в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти. «Сегодня суд принял решение по наказанию депутата думы Артемовского городского округа Анны Клюкиной, попавшейся пьяной за рулем. Ее лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф — 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Депутат попалась за рулем в нетрезвом виде в конце января. Она объясняла URA.RU, что отмечала накануне день рождения. «Я тоже человек, и тоже могу ошибаться. Если суд признает меня виновной, я буду отвечать за свои поступки», — сказала корреспонденту Клюкина.