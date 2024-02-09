Свердловского депутата, попавшуюся пьяной за рулем, лишили прав

Депутата Артемовской думы Анну Клюкину оштрафовали и лишили водительских прав после езды за рулем в нетрезвом виде. Об этом URA.RU сообщил источник в муниципальной власти.
«Сегодня суд принял решение по наказанию депутата думы Артемовского городского округа Анны Клюкиной, попавшейся пьяной за рулем. Ее лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф — 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.
Депутат попалась за рулем в нетрезвом виде в конце января. Она объясняла URA.RU, что отмечала накануне день рождения. «Я тоже человек, и тоже могу ошибаться. Если суд признает меня виновной, я буду отвечать за свои поступки», — сказала корреспонденту Клюкина.
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