28 января 2024

Свердловский депутат попалась пьяной за рулем

Депутата Артемовского Анну Клюкину поймали пьяной за рулем
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Анна Клюкина признала, что совершила ошибку (архивное фото) Фото:

Депутат Артемовской думы Анна Клюкина попалась нетрезвой за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ГИБДД Свердловской области. Парламентарий подтвердила информацию и заявила, что готова ответить перед законом.

«В ночь с субботы на воскресенье в Артемовском инспекторы обратили внимание на даму в машине, которая газовала выхлопной турбиной и при этом клевала носом в руль. Остановившись, она представилась депутатом местной думы Анной Клюкиной», — рассказал собеседник агентства.

Парламентарий прошла медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении женщины составили протокол, ей грозит лишение прав и штраф. Как подчеркнул источник агентства, народная избранница не отрицала вину и не прикрывалась своей неприкосновенностью.

«Пока у меня нет официальной информации, а комментировать, опираясь на слухи, не буду. Вот появятся подтверждения, тогда будет видно [какие меры принять]», — сказал агентству председатель Артемовской думы Владимир Арсенов.

«Да, я выпила накануне вечером по поводу дня рождения, а остановили меня сотрудники ГАИ в шесть утра. Я тоже человек, и тоже могу ошибаться. Если суд признает меня виновной, я буду отвечать за свои поступки», — сказала корреспонденту Анна Клюкина.

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Депутат Артемовской думы Анна Клюкина попалась нетрезвой за рулем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к ГИБДД Свердловской области. Парламентарий подтвердила информацию и заявила, что готова ответить перед законом. «В ночь с субботы на воскресенье в Артемовском инспекторы обратили внимание на даму в машине, которая газовала выхлопной турбиной и при этом клевала носом в руль. Остановившись, она представилась депутатом местной думы Анной Клюкиной», — рассказал собеседник агентства. Парламентарий прошла медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови. В отношении женщины составили протокол, ей грозит лишение прав и штраф. Как подчеркнул источник агентства, народная избранница не отрицала вину и не прикрывалась своей неприкосновенностью. «Пока у меня нет официальной информации, а комментировать, опираясь на слухи, не буду. Вот появятся подтверждения, тогда будет видно [какие меры принять]», — сказал агентству председатель Артемовской думы Владимир Арсенов. «Да, я выпила накануне вечером по поводу дня рождения, а остановили меня сотрудники ГАИ в шесть утра. Я тоже человек, и тоже могу ошибаться. Если суд признает меня виновной, я буду отвечать за свои поступки», — сказала корреспонденту Анна Клюкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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