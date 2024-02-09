Британские СМИ обвинили екатеринбургских журналистов в нападении на посла. Скрин

Daily Mail: российские бандиты преследовали британского посла в Екатеринбурге

09 февраля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Британский таблоид расценил вопросы уральских репортеров как преследование Кейси Фото: Илья Московец © URA.RU Британская газета Daily Mail обвинила екатеринбургских журналистов в нападении на посла Найджела Кейси. Издание сообщило о «российских мужчинах, вооруженных камерами и устроивших засаду» на дипломата, подкрепив заметку фотографиями телеканала «Крик-ТВ». Материал на сайте таблоида вышел в пятницу, 9 февраля. Он называется «Шокирующий момент, когда российские бандиты преследуют британского посла». Речь в статье идет о неофициальном визите британского посла Найджела Кейси в Екатеринбург 6—7 февраля. Иностранные журналисты обвиняют российских коллег в нарушении прав дипломатов и называют их «путинскими троллями», преследующими дипломата. Новость по теме Где побывал и с кем встретился в Екатеринбурге британский посол «Несколько российских мужчин уже вооружены камерами, что позволяет предположить, что засада на британского посла была заранее спланированной акцией. Их общение начинается с того, что один из мужчин приветствует Кейси как „старого друга“, а затем спрашивает, может ли он задать ему несколько вопросов. „Нет, спасибо“, — отвечает Кейси», — описывает газета сцену на набережной Исети, где екатеринбургские СМИ встретили посла. Далее британское СМИ цитирует вопросы корреспондента свердловского филиала телеканала «Крик-ТВ», который пригласил господина Кейси «прогуляться по Крыму, где западные ракеты стреляют по мирным жителям».

«Вы сейчас после обеда так спокойно ходите по русской земле. Обед со вкусом крови русских солдат в Екатеринбурге хорошо усваивается», — передает британский таблоид слова екатеринбургского репортера. Как уже сообщало URA.RU, Кейси отказался разговаривать с прессой. Он так и не дошел до мурала The Beatles, а предпочел поскорее сесть в автомобиль и скрыться от журналистов. Его визит в Свердловскую область носил частный характер, программа держалась в секрете. Тем не менее агентству удалось узнать, где побывал и с кем встретился посол. «Посол Великобритании посетил в Екатеринбурге с очередным официальным визитом наше Генеральное консульство, о чем заранее были уведомлены местные власти. Наши дипломаты имеют право заниматься своей работой, не подвергаясь притеснениям», — заявило британское посольство по окончании поездки. Эти слова цитирует Daily Mail. Таблоид назвал екатеринбургских журналистов «бандитами»… Фото: скрин сайта газеты Daily Mail …вооруженными камерами Фото: скрин сайта газеты Daily Mail Газета процитировала предложение уральского репортера послу о поездке в Крым… Фото: скрин сайта газеты Daily Mail …и обвинила в «грубом нарушении» прав дипломатов Фото: скрин сайта газеты Daily Mail Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британская газета Daily Mail обвинила екатеринбургских журналистов в нападении на посла Найджела Кейси. Издание сообщило о «российских мужчинах, вооруженных камерами и устроивших засаду» на дипломата, подкрепив заметку фотографиями телеканала «Крик-ТВ». Материал на сайте таблоида вышел в пятницу, 9 февраля. Он называется «Шокирующий момент, когда российские бандиты преследуют британского посла». Речь в статье идет о неофициальном визите британского посла Найджела Кейси в Екатеринбург 6—7 февраля. Иностранные журналисты обвиняют российских коллег в нарушении прав дипломатов и называют их «путинскими троллями», преследующими дипломата. «Несколько российских мужчин уже вооружены камерами, что позволяет предположить, что засада на британского посла была заранее спланированной акцией. Их общение начинается с того, что один из мужчин приветствует Кейси как „старого друга“, а затем спрашивает, может ли он задать ему несколько вопросов. „Нет, спасибо“, — отвечает Кейси», — описывает газета сцену на набережной Исети, где екатеринбургские СМИ встретили посла. Далее британское СМИ цитирует вопросы корреспондента свердловского филиала телеканала «Крик-ТВ», который пригласил господина Кейси «прогуляться по Крыму, где западные ракеты стреляют по мирным жителям». «Вы сейчас после обеда так спокойно ходите по русской земле. Обед со вкусом крови русских солдат в Екатеринбурге хорошо усваивается», — передает британский таблоид слова екатеринбургского репортера. Как уже сообщало URA.RU, Кейси отказался разговаривать с прессой. Он так и не дошел до мурала The Beatles, а предпочел поскорее сесть в автомобиль и скрыться от журналистов. Его визит в Свердловскую область носил частный характер, программа держалась в секрете. Тем не менее агентству удалось узнать, где побывал и с кем встретился посол. «Посол Великобритании посетил в Екатеринбурге с очередным официальным визитом наше Генеральное консульство, о чем заранее были уведомлены местные власти. Наши дипломаты имеют право заниматься своей работой, не подвергаясь притеснениям», — заявило британское посольство по окончании поездки. Эти слова цитирует Daily Mail.