10 февраля 2024

СК РФ начал проверку по факту пожара в Тольятти

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар
(фото из архива) В пожаре пострадало двое мужчин Фото:

Следственным комитетом РФ по Самарской области будет проведена проверка по факту возгорания в здании гостиничного комплекса «Жара» Beach Resort в городе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. По данным МЧС, огнем было охвачено 800 квадратных метров. Пострадало два человека, одного доставили в больницу с отравлением, второй от госпитализации отказался.

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Следственным комитетом РФ по Самарской области будет проведена проверка по факту возгорания в здании гостиничного комплекса «Жара» Beach Resort в городе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. На месте происшествия работает следственная группа. Ранее сообщалось, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. По данным МЧС, огнем было охвачено 800 квадратных метров. Пострадало два человека, одного доставили в больницу с отравлением, второй от госпитализации отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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