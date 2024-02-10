СК РФ начал проверку по факту пожара в Тольятти

11 февраля 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

(фото из архива) В пожаре пострадало двое мужчин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Следственным комитетом РФ по Самарской области будет проведена проверка по факту возгорания в здании гостиничного комплекса «Жара» Beach Resort в городе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . На месте происшествия работает следственная группа. Ранее сообщалось, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. По данным МЧС, огнем было охвачено 800 квадратных метров. Пострадало два человека, одного доставили в больницу с отравлением, второй от госпитализации отказался.

Следственным комитетом РФ по Самарской области будет проведена проверка по факту возгорания в здании гостиничного комплекса «Жара» Beach Resort в городе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. На месте происшествия работает следственная группа. Ранее сообщалось, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. По данным МЧС, огнем было охвачено 800 квадратных метров. Пострадало два человека, одного доставили в больницу с отравлением, второй от госпитализации отказался.