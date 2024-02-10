СК РФ начал проверку по факту пожара в Тольятти

Следственным комитетом РФ по Самарской области будет проведена проверка по факту возгорания в здании гостиничного комплекса «Жара» Beach Resort в городе Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«В ночь с 10 на 11 февраля в панорамном ресторане, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти, произошел пожар. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка», — сообщает ведомство в своем
Ранее сообщалось, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. По данным МЧС, огнем было охвачено 800 квадратных метров. Пострадало два человека, одного доставили в больницу с отравлением, второй от госпитализации отказался.
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