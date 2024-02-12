Росстат раскрыл количество домов, построенных жителями ХМАО за год

Росстат: жители ХМАО за 2023 год построили почти 4 000 домов

13 февраля 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Количество построенного жилья увеличилось на 76,5% по сравнению с 2022 годом Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с января по декабрь 2023 года населением построено 3980 индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили аналитики Росстата. «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возведено 4287 жилых домов, из которых населением построено 3980 индивидуальных жилых домов», — сообщает данные ведомство. В сравнении с 2022 годом показатель вырос на 76,5%. Общая площадь объектов, построенных индивидуальными застройщиками, составила 408,1 тысячу квадратных метра. Пик ввода индивидуальных жилых домов пришелся на декабрь. Только за последний месяц 2023 года введено 145,1 тысячи квадратных метров жилья. Также достаточно высокие объемы построены в феврале, марте и августе. Власти ХМАО планируют нарастить объемы строительства недвижимости в 2024 году и ввести в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Соответствующую задачу подчиненным поставила глава региона Наталья Комарова. Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры совместно с муниципальными образованиями региона и Службой жилстройнадзора уже сформированы помесячные планы-графики по вводу жилья в текущем году.

В Ханты-Мансийском автономном округе с января по декабрь 2023 года населением построено 3980 индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили аналитики Росстата. «В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возведено 4287 жилых домов, из которых населением построено 3980 индивидуальных жилых домов», — сообщает данные ведомство. В сравнении с 2022 годом показатель вырос на 76,5%. Общая площадь объектов, построенных индивидуальными застройщиками, составила 408,1 тысячу квадратных метра. Пик ввода индивидуальных жилых домов пришелся на декабрь. Только за последний месяц 2023 года введено 145,1 тысячи квадратных метров жилья. Также достаточно высокие объемы построены в феврале, марте и августе. Власти ХМАО планируют нарастить объемы строительства недвижимости в 2024 году и ввести в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Соответствующую задачу подчиненным поставила глава региона Наталья Комарова. Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры совместно с муниципальными образованиями региона и Службой жилстройнадзора уже сформированы помесячные планы-графики по вводу жилья в текущем году.