Власти ХМАО увеличат объемы строительства жилья в 2024 году

30 января 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

За год нужно построить более миллиона квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО планируют нарастить объемы строительства недвижимости в 2024 году и ввести в эксплуатацию более 1 млн метров квадратных жилья. По данным tg-канале Стройкомплекс Югры, увеличить объемы строительства поможет новая методика расчета предложенная вице-губернатором округа Азатом Ислаевым. Задачу нарастить объемы строительства подчиненным поставила глава региона Наталья Комарова. Ислаев предложил использовать федеральную методику расчета потребности жилья, что позволит справедливо оценить реальную потребность в жилье в муниципалитетах и увеличить его строительство. «С учетом того, что в прошлом году показатель ввода жилья мы перевыполнили — ввели 955 000 м², в этом году ввести нам нужно почти на 60 000 м² больше. Предлагаю декомпозировать показатели, ввести коэффициент — один квадратный метр на душу населения, в зависимости от количества жителей конкретного муниципального образования и разделить территории округа на 4 группы», — предложил Ислаев. Новая система оценки будет соответствовать стратегии развития строительного комплекса РФ. Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры совместно с муниципальными образованиями региона и Службой жилстройнадзора уже сформированы помесячные планы-графики по вводу жилья в текущем году. Ранее URA.RU сообщало, что самым привлекательным городом ХМАО для покупки квартиры стал Сургут. На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО планируют нарастить объемы строительства недвижимости в 2024 году и ввести в эксплуатацию более 1 млн метров квадратных жилья. По данным tg-канале Стройкомплекс Югры, увеличить объемы строительства поможет новая методика расчета предложенная вице-губернатором округа Азатом Ислаевым. Задачу нарастить объемы строительства подчиненным поставила глава региона Наталья Комарова. Ислаев предложил использовать федеральную методику расчета потребности жилья, что позволит справедливо оценить реальную потребность в жилье в муниципалитетах и увеличить его строительство. «С учетом того, что в прошлом году показатель ввода жилья мы перевыполнили — ввели 955 000 м², в этом году ввести нам нужно почти на 60 000 м² больше. Предлагаю декомпозировать показатели, ввести коэффициент — один квадратный метр на душу населения, в зависимости от количества жителей конкретного муниципального образования и разделить территории округа на 4 группы», — предложил Ислаев. Новая система оценки будет соответствовать стратегии развития строительного комплекса РФ. Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры совместно с муниципальными образованиями региона и Службой жилстройнадзора уже сформированы помесячные планы-графики по вводу жилья в текущем году. Ранее URA.RU сообщало, что самым привлекательным городом ХМАО для покупки квартиры стал Сургут. На Сургут приходится 6% всех заявок от жителей ХМАО на покупку недвижимости.