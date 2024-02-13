В центре Екатеринбурга появились огромные валентинки. Такое признание в любви в преддверии Дня святого Валентина решили организовать паблик-арт-программа «ЧО» и благотворительный фонд «Антон тут рядом», который поддерживает людей с аутизмом. Кроме этого акция «Прикоснуться словами» открывает пятый сезон предстоящего фестиваля, он будет затрагивать специфику восприятия текста в городской среде.
«Задача „Атома“ и паблик-арт программы „ЧО“ — выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл», — отметил руководитель «ЧО» Никита Харисов.
Валентинки появились в 30 городах России. В Екатеринбурге их можно найти в шести местах:
- ул. Чернышевского, д. 6 (у дома Топоркова);
- ул. Хохрякова, д. 35;
- двор клуба «КУБ» на улице 8 Марта, д. 13;
- ул. 8 Марта, д. 12;
- Театр драмы (у шаров возле Городского пруда);
- напротив кинотеатра «Салют» на Толмачева, д. 17;
- на ул. Первомайской у дома № 11 и дома №1ж;
- ул. Мамина-Сибиряка, д. 80 и д. 171;
- пр. Ленина, д. 52\1 рядом с кластером «Л52»;
- перекресток улиц Ленина и Восточная.
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