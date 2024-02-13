Центр Екатеринбурга заполонили гигантские валентинки. Фото

13 февраля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Валентинки разместили на шести локациях Фото предоставлено паблик-арт-программой «ЧО» В центре Екатеринбурга появились огромные валентинки. Такое признание в любви в преддверии Дня святого Валентина решили организовать паблик-арт-программа «ЧО» и благотворительный фонд «Антон тут рядом», который поддерживает людей с аутизмом. Кроме этого акция «Прикоснуться словами» открывает пятый сезон предстоящего фестиваля, он будет затрагивать специфику восприятия текста в городской среде. «Задача „Атома“ и паблик-арт программы „ЧО“ — выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл», — отметил руководитель «ЧО» Никита Харисов. Валентинки появились в 30 городах России. В Екатеринбурге их можно найти в шести местах: ул. Чернышевского, д. 6 (у дома Топоркова);

ул. Хохрякова, д. 35;

двор клуба «КУБ» на улице 8 Марта, д. 13;

ул. 8 Марта, д. 12;

Театр драмы (у шаров возле Городского пруда);

напротив кинотеатра «Салют» на Толмачева, д. 17;

на ул. Первомайской у дома № 11 и дома №1ж;

ул. Мамина-Сибиряка, д. 80 и д. 171;

пр. Ленина, д. 52\1 рядом с кластером «Л52»;

перекресток улиц Ленина и Восточная.

В центре Екатеринбурга появились огромные валентинки. Такое признание в любви в преддверии Дня святого Валентина решили организовать паблик-арт-программа «ЧО» и благотворительный фонд «Антон тут рядом», который поддерживает людей с аутизмом. Кроме этого акция «Прикоснуться словами» открывает пятый сезон предстоящего фестиваля, он будет затрагивать специфику восприятия текста в городской среде. «Задача „Атома“ и паблик-арт программы „ЧО“ — выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл», — отметил руководитель «ЧО» Никита Харисов. Валентинки появились в 30 городах России. В Екатеринбурге их можно найти в шести местах: