Центр Екатеринбурга заполонили гигантские валентинки. Фото

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Валентинки разместили на шести локациях
Валентинки разместили на шести локациях

В центре Екатеринбурга появились огромные валентинки. Такое признание в любви в преддверии Дня святого Валентина решили организовать паблик-арт-программа «ЧО» и благотворительный фонд «Антон тут рядом», который поддерживает людей с аутизмом. Кроме этого акция «Прикоснуться словами» открывает пятый сезон предстоящего фестиваля, он будет затрагивать специфику восприятия текста в городской среде.

«Задача „Атома“ и паблик-арт программы „ЧО“ — выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл», — отметил руководитель «ЧО» Никита Харисов.

Валентинки появились в 30 городах России. В Екатеринбурге их можно найти в шести местах:

  • ул. Чернышевского, д. 6 (у дома Топоркова);
  • ул. Хохрякова, д. 35;
  • двор клуба «КУБ» на улице 8 Марта, д. 13;
  • ул. 8 Марта, д. 12;
  • Театр драмы (у шаров возле Городского пруда);
  • напротив кинотеатра «Салют» на Толмачева, д. 17;
  • на ул. Первомайской у дома № 11 и дома №1ж;
  • ул. Мамина-Сибиряка, д. 80 и д. 171;
  • пр. Ленина, д. 52\1 рядом с кластером «Л52»;
  • перекресток улиц Ленина и Восточная.

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В центре Екатеринбурга появились огромные валентинки. Такое признание в любви в преддверии Дня святого Валентина решили организовать паблик-арт-программа «ЧО» и благотворительный фонд «Антон тут рядом», который поддерживает людей с аутизмом. Кроме этого акция «Прикоснуться словами» открывает пятый сезон предстоящего фестиваля, он будет затрагивать специфику восприятия текста в городской среде. «Задача „Атома“ и паблик-арт программы „ЧО“ — выстроить более тесную связь с горожанами, их повседневностью и знаковыми для них событиями. На примере таких проектов мы хотим показать, что даже на стандартные праздники можно взглянуть в новом ракурсе и привнести в них новый смысл», — отметил руководитель «ЧО» Никита Харисов. Валентинки появились в 30 городах России. В Екатеринбурге их можно найти в шести местах:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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