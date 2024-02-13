Сотрудники СИЗО № 2 в Соликамске (Пермский край) пресекли незаконную передачу мобильного телефона для одного из обвиняемых. Родственники спрятали два телефона в кроссовке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
«В следственном изоляторе № 2, расположенном в Соликамске, в результате досмотра посылки, предназначенной одному из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два сотовых телефона и сим-карты, спрятанные в подошве кроссовка», — рассказали в ведомстве. Сейчас по факту незаконной посылки проводится проверка.
В пермском ГУФСИН также отметили, что чаще всего «заботливые» родственники прячут запрещенные к передаче вещи в кондитерских изделиях, бытовой химии и продуктах питания. В управлении отмечают, что за передачу незаконных в СИЗО вещей предусмотрена уголовная ответственность.
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