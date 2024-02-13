Пермяки пытались передать в СИЗО мобильный телефон, спрятанный в кроссовке. Фото

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Сотрудники СИЗО обнаружили запрещенные вещи в посылке для обвиняемого Фото:

Сотрудники СИЗО № 2 в Соликамске (Пермский край) пресекли незаконную передачу мобильного телефона для одного из обвиняемых. Родственники спрятали два телефона в кроссовке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«В следственном изоляторе № 2, расположенном в Соликамске, в результате досмотра посылки, предназначенной одному из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два сотовых телефона и сим-карты, спрятанные в подошве кроссовка», — рассказали в ведомстве. Сейчас по факту незаконной посылки проводится проверка.

В пермском ГУФСИН также отметили, что чаще всего «заботливые» родственники прячут запрещенные к передаче вещи в кондитерских изделиях, бытовой химии и продуктах питания. В управлении отмечают, что за передачу незаконных в СИЗО вещей предусмотрена уголовная ответственность.

Телефоны были спрятаны в подошве
Телефоны были спрятаны в подошве
Сотрудники СИЗО нашли спрятанные телефоны
Сотрудники СИЗО нашли спрятанные телефоны

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Сотрудники СИЗО № 2 в Соликамске (Пермский край) пресекли незаконную передачу мобильного телефона для одного из обвиняемых. Родственники спрятали два телефона в кроссовке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «В следственном изоляторе № 2, расположенном в Соликамске, в результате досмотра посылки, предназначенной одному из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два сотовых телефона и сим-карты, спрятанные в подошве кроссовка», — рассказали в ведомстве. Сейчас по факту незаконной посылки проводится проверка. В пермском ГУФСИН также отметили, что чаще всего «заботливые» родственники прячут запрещенные к передаче вещи в кондитерских изделиях, бытовой химии и продуктах питания. В управлении отмечают, что за передачу незаконных в СИЗО вещей предусмотрена уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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