Сотрудники СИЗО обнаружили запрещенные вещи в посылке для обвиняемого Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники СИЗО № 2 в Соликамске (Пермский край) пресекли незаконную передачу мобильного телефона для одного из обвиняемых. Родственники спрятали два телефона в кроссовке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«В следственном изоляторе № 2, расположенном в Соликамске, в результате досмотра посылки, предназначенной одному из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два сотовых телефона и сим-карты, спрятанные в подошве кроссовка», — рассказали в ведомстве. Сейчас по факту незаконной посылки проводится проверка.

В пермском ГУФСИН также отметили, что чаще всего «заботливые» родственники прячут запрещенные к передаче вещи в кондитерских изделиях, бытовой химии и продуктах питания. В управлении отмечают, что за передачу незаконных в СИЗО вещей предусмотрена уголовная ответственность.

Телефоны были спрятаны в подошве ГУФСИН по Пермскому краю