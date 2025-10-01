В Пермском крае пришлось закрыть еще одно отделение связи Почты России

В Куеде Пермского края пришлось закрыть отделение связи Почты России
В поселке Куеда Пермского края временно перестало работать отделение связи АО «Почта России», которое находится на улице Гагарина. Причина — отсутствие сотрудников, сообщают власти поселка в соцсетях.

«Чайковский почтамт УФПС Пермского края АО „Почта России“ уведомляет о том, что временно приостановлена работа почтового отделения в Куеде по адресу ул. Гагарина, 50 с 30 сентября на период укомплектования штата отделения почтовой связи. Пенсию, письменную корреспонденцию и прессу почтальоны будут доставлять жителям п. Куеда на дом по обычному режиму в соответствии с графиками выплат и расписанием», — сообщается на странице администрации Куединского округа в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета отмечают, что воспользоваться почтовыми и финансовыми услугами можно в отделении связи, расположенном по адресу Советская, 2А.

URA.RU рассказывало о закрытии отделений связи Почты России в Чердыни, Песьянке и Добрянке в связи с нехваткой сотрудников. Ситуация вызвала обеспокоенность депутата краевого парламента Олега Постникова. Он направил жалобу в федеральное управление структуры.

