В Перми взлетели цены на растворимый кофе

В Перми за год стоимость растворимого кофе выросла на 31%. На сегодняшний день средняя цена данного продукта составляет 3874 рубля за килограмм. С начала 2025 года его стоимость увеличилась на 18% — с отметки 3280 рублей. В августе 2024 года килограмм растворимого кофе в городе стоил 2948 рублей.
«Что касается зернового и молотого кофе, их средняя цена достигла 2201 рубля за килограмм. С начала года данные виды кофе подорожали на 17% (с 1874 рублей), а по сравнению с августом 2024 года рост составил 24% (с 1765 рублей за килограмм)», — пишет «Рифей», ссылаясь на данные Росстата.
Практически весь кофе в России производится из сырья, поступающего из Бразилии и Вьетнама. Однако в 2024 году урожай в этих странах оказался ниже обычного. В Бразилии причиной стала засушливая погода, а во Вьетнаме — сначала засуха, а затем проливные дожди. Это негативно отразилось на объемах производства. Кроме того, эксперты отмечают, что на формирование розничных цен на кофе в России оказывают влияние такие факторы, как инфляция и нестабильность логистических цепочек в условиях санкционных ограничений.
