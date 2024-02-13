Экс-идеологу мэрии Екатеринбурга заблокировали возвращение в политику

Экс-замглавы мэрии Екатеринбурга Тушина вычеркнули из нового созыва ОП

13 февраля 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Точные причины исключения Сергей Тушина (слева) из списка неизвестны (на фото он с Виктором Тестовым) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший замглавы администрации Екатеринбурга, проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин вычеркнут из списка кандидатов в новый созыв Общественной палаты (ОП), рекомендованных для голосования. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. Порядок формирования ОП таков: 11 деятелей делегирует мэр (сейчас это Алексей Орлов), 11 — спикер думы (сейчас это Анна Гурарий) и еще 11 фамилий утверждаются на первом заседании палаты 22 членами. О том, что Тушин направлял заявку на включение в консультативный орган, URA.RU сообщало в «Слухах». Тогда же уточнялось, что он — в третьей волне. Первое заседание новой Общественной палаты намечено на 14 февраля. По словам собеседника агентства последние места в ОП займут: Радиф Гиндуллин (мусульманская община), Мария Горшкова (благотворительный фонд РМК), Михаил Горюнов (Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане), Александр Засыпкин (гендиректор птицефабрики «Рефтинской»), Валерия Козлова (президент Уральская палата недвижимости, жена депутата гордумы Сергея Козлова), Борис Ригер (гендиректор «Уралтрансспецстроя»), Валерия Тюменцева (башкирская диаспора), Ольга Филиппова (вероятно, нотариус), Александр Шадрин (ООО «Интерра»), девелопер Геннадий Черных (Prinzip) и Виктор Тестов («Таганский ряд»). Последний в 2013—2023 годах был вице-спикером думы, неожиданно для всех ушел на пенсию (снялся с праймериз «Единой России») — и теперь возвращается. Тушин пришел на работу в мэрию в 1995 году, работал в пиар-блоке, в 2013-м возглавил его в статусе вице-мэра. Власть он покинул в 2018 году — в рамках масштабной зачистки администрации от людей, ориентированных на тогдашнего теневого лидера горадминистрации Владимира Тунгусова, который в разгар подготовки к выборам в думу был уволен с поста вице-губернатора и стал персоной нон грата свердловской политики. По словам собеседника URA.RU, против вхождения Тушина в новый созыв Общественной палаты якобы выступил хорошо знакомый с ним экс-депутат гордумы, бывший глава губернаторской администрации, экс-вице-премьер, а ныне ректор УрГЭУ Яков Силин, который с большой долей вероятности сохранит кресло председателя екатеринбургской ОП. Спросить у самого Силина, так ли это, к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. А Тушин от прямого общения со СМИ воздерживается. «Допускаю, что в мэрии просто решили, что квота по представителям науки уже заполнена. Ведь ранее по инициативе Орлова в Общественную палату включили [директора филиала РАНХиГС Олега] Гущина», — предположил второй собеседник во власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга, проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин вычеркнут из списка кандидатов в новый созыв Общественной палаты (ОП), рекомендованных для голосования. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти. Порядок формирования ОП таков: 11 деятелей делегирует мэр (сейчас это Алексей Орлов), 11 — спикер думы (сейчас это Анна Гурарий) и еще 11 фамилий утверждаются на первом заседании палаты 22 членами. О том, что Тушин направлял заявку на включение в консультативный орган, URA.RU сообщало в «Слухах». Тогда же уточнялось, что он — в третьей волне. Первое заседание новой Общественной палаты намечено на 14 февраля. По словам собеседника агентства последние места в ОП займут: Радиф Гиндуллин (мусульманская община), Мария Горшкова (благотворительный фонд РМК), Михаил Горюнов (Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане), Александр Засыпкин (гендиректор птицефабрики «Рефтинской»), Валерия Козлова (президент Уральская палата недвижимости, жена депутата гордумы Сергея Козлова), Борис Ригер (гендиректор «Уралтрансспецстроя»), Валерия Тюменцева (башкирская диаспора), Ольга Филиппова (вероятно, нотариус), Александр Шадрин (ООО «Интерра»), девелопер Геннадий Черных (Prinzip) и Виктор Тестов («Таганский ряд»). Последний в 2013—2023 годах был вице-спикером думы, неожиданно для всех ушел на пенсию (снялся с праймериз «Единой России») — и теперь возвращается. Тушин пришел на работу в мэрию в 1995 году, работал в пиар-блоке, в 2013-м возглавил его в статусе вице-мэра. Власть он покинул в 2018 году — в рамках масштабной зачистки администрации от людей, ориентированных на тогдашнего теневого лидера горадминистрации Владимира Тунгусова, который в разгар подготовки к выборам в думу был уволен с поста вице-губернатора и стал персоной нон грата свердловской политики. По словам собеседника URA.RU, против вхождения Тушина в новый созыв Общественной палаты якобы выступил хорошо знакомый с ним экс-депутат гордумы, бывший глава губернаторской администрации, экс-вице-премьер, а ныне ректор УрГЭУ Яков Силин, который с большой долей вероятности сохранит кресло председателя екатеринбургской ОП. Спросить у самого Силина, так ли это, к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. А Тушин от прямого общения со СМИ воздерживается. «Допускаю, что в мэрии просто решили, что квота по представителям науки уже заполнена. Ведь ранее по инициативе Орлова в Общественную палату включили [директора филиала РАНХиГС Олега] Гущина», — предположил второй собеседник во власти.