Белоснежные пляжи и водопад: сколько для екатеринбуржцев стоит отдых на райском острове

С 15 ноября из Екатеринбурга стартуют первые прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок, который славится природным разнообразием, белоснежными пляжами и теплым морем. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Яндекс Путешествия», команда подготовила подробный план для отдыха с ценами на острове.
Отели на Фукуоке и цены
На острове представлено множество вариантов, где удастся остановиться. Чаще всего туристы выбирают бутик-отели с бассейнами. Тем, кто предпочитает уединенный отдых, подойдут районы Бай Сао и Бай Кхем. Пляжи там белоснежные, вода прозрачная, а атмосфера некоторым напоминает Мальдивы. Вдоль побережья расположены виллы и бунгало. Средняя стоимость проживания варьируется от 1500 до 6000 рублей за сутки в комфортных отелях и 8000-15000 рублей за пятизвездочный курорт на первой линии.
Развлечения и еда на Фукуоке
Остров подойдет для семейного и уединенного отдыха. Из вариантов досуга там есть: сафари-парк с жирафами, слонами и редкими птицами. На севере Фукуока расположен пляж с морскими звездами. Особой популярностью пользуется самый большой водопад острова — Суйчан. Экскурсии и парки обойдутся от 1000 рублей на человека, а морские активности — от 4000 рублей.
Обязательным пунктом для изучения местного стритфуда являются заведения, где подают кофе со сгущенным молоком. Ужин в ресторане у моря будет стоить в среднем 800 — 1500 рублей на человека, а уличная еда — в несколько раз дешевле.
Транспорт на Фукуоке
Самый удобный способ для исследования острова — аренда байка. Она стоит около 400 — 800 рублей в день, а бензин — около 70 рублей за литр. Для семей и компаний подойдут такси или аренда автомобиля: поездка по острову обойдется в 400 — 600 рублей, а аренда машины — примерно 800 — 1200 рублей в день.
Сколько денег брать с собой на Фукуок
В среднем турист тратит около 7000-10000 рублей в день, включая проживание, питание, транспорт и развлечения. Даже в высокий сезон (ноябрь-апрель), когда погода сухая и теплая, море спокойное, путешественники могут комфортно отдыхать на острове.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!