14 февраля 2024

Жители Сургута начали получать единые расчетки за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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В квитанции будет несколько счетов на оплату услуг Фото:

Жители Сургута начали получать единую расчетную квитанцию за услуги ЖКХ. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Инна Бурундукова.

«С 2024 года в городе Сургуте ресурсниками и Расчетно-кассовым центром реализована возможность предоставления жителям города единого платежного документа на оплату всех коммунальных услуг. К коммунальным услугам относится холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и обращение с ТКО», — сообщила Бурундукова.

Единый расчетный центр аккумулирует у себя информацию со всех муниципальных предприятий и выставляет несколько счетов в одной квитанции. Оплату можно произвести по QR-коду. «При этом у каждого кода указана сумма к оплате в ЮРИЦ, в Горводоканал и в „Югорский фонд капремонта“», — добавила Бурундукова.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии отказались от бумажных расчеток. Расчетные листки теперь сотрудникам рассылают только в электронном виде.

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Жители Сургута начали получать единую расчетную квитанцию за услуги ЖКХ. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Инна Бурундукова. «С 2024 года в городе Сургуте ресурсниками и Расчетно-кассовым центром реализована возможность предоставления жителям города единого платежного документа на оплату всех коммунальных услуг. К коммунальным услугам относится холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и обращение с ТКО», — сообщила Бурундукова. Единый расчетный центр аккумулирует у себя информацию со всех муниципальных предприятий и выставляет несколько счетов в одной квитанции. Оплату можно произвести по QR-коду. «При этом у каждого кода указана сумма к оплате в ЮРИЦ, в Горводоканал и в „Югорский фонд капремонта“», — добавила Бурундукова. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии отказались от бумажных расчеток. Расчетные листки теперь сотрудникам рассылают только в электронном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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