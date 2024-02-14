Жители Сургута начали получать единые расчетки за ЖКХ

Жители Сургута начали получать единую расчетную квитанцию за услуги ЖКХ. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Инна Бурундукова.
«С 2024 года в городе Сургуте ресурсниками и Расчетно-кассовым центром реализована возможность предоставления жителям города единого платежного документа на оплату всех коммунальных услуг. К коммунальным услугам относится холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и обращение с ТКО», — сообщила Бурундукова.
Единый расчетный центр аккумулирует у себя информацию со всех муниципальных предприятий и выставляет несколько счетов в одной квитанции. Оплату можно произвести по QR-коду. «При этом у каждого кода указана сумма к оплате в ЮРИЦ, в Горводоканал и в „Югорский фонд капремонта“», — добавила Бурундукова.
Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии отказались от бумажных расчеток. Расчетные листки теперь сотрудникам рассылают только в электронном виде.
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