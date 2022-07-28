В «Сургутнефтегазе» ради экономии отказались от бумажных расчеток

29 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Главным фактором стало удорожание печатной бумаги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В крупнейшем нефтегазовом предприятии ХМАО ПАО «Сургутнефтегаз» ради экономии начали отказываться от бумажных расчетных листов со сведеньем о заработной плате работников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Сургутнефтегаз». «Основной фактор, конечно, в том, что бумага печатная подорожала. Поэтому сейчас актуален в принципе электронный документооборот, а не только расчетки. Например, в аппарате управления компании уже переходят на новую форму обмена документами. Но практика общая для всех, в том числе и для структурных подразделений, поэтому и там перейдут», — сообщили в пресс-службе. При этом в компании отметили, что электронные документы надежней в плане безопасности. Бланки, отправленные на электронную почту, довольно сложно потерять. «Пришла расчетка на телефон или электронную почту работника — это все равно является официальным документом. В этом есть и положительный момент в плане сохранности личных данных и служебной тайны. Электронный документ нельзя потерять», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии уменьшили шрифт в документах. Работникам компании приказали при заполнении документа использовать более мелкий 12 шрифт.

В крупнейшем нефтегазовом предприятии ХМАО ПАО «Сургутнефтегаз» ради экономии начали отказываться от бумажных расчетных листов со сведеньем о заработной плате работников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Сургутнефтегаз». «Основной фактор, конечно, в том, что бумага печатная подорожала. Поэтому сейчас актуален в принципе электронный документооборот, а не только расчетки. Например, в аппарате управления компании уже переходят на новую форму обмена документами. Но практика общая для всех, в том числе и для структурных подразделений, поэтому и там перейдут», — сообщили в пресс-службе. При этом в компании отметили, что электронные документы надежней в плане безопасности. Бланки, отправленные на электронную почту, довольно сложно потерять. «Пришла расчетка на телефон или электронную почту работника — это все равно является официальным документом. В этом есть и положительный момент в плане сохранности личных данных и служебной тайны. Электронный документ нельзя потерять», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» ради экономии уменьшили шрифт в документах. Работникам компании приказали при заполнении документа использовать более мелкий 12 шрифт.