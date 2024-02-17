17 февраля 2024
16 февраля 2024

Суд вынес приговор пермяку, убившему свою сожительницу из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил пермяка к 8,5 годам лишения свободы Фото:

Жителя Юсьвинского муниципального округа Пермского края приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство женщины на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю Юсьвинского округа, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что в октябре 2023 года виновный поссорился со своей 56-летней сожительницей из-за ревности. Во время конфликта он схватил нож и ударил им в грудную клетку женщины. Она скончалась на месте происшествия.

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Жителя Юсьвинского муниципального округа Пермского края приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство женщины на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю Юсьвинского округа, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в октябре 2023 года виновный поссорился со своей 56-летней сожительницей из-за ревности. Во время конфликта он схватил нож и ударил им в грудную клетку женщины. Она скончалась на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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