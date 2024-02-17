Суд вынес приговор пермяку, убившему свою сожительницу из-за ревности

18 февраля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к 8,5 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Юсьвинского муниципального округа Пермского края приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство женщины на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю Юсьвинского округа, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в октябре 2023 года виновный поссорился со своей 56-летней сожительницей из-за ревности. Во время конфликта он схватил нож и ударил им в грудную клетку женщины. Она скончалась на месте происшествия.

Жителя Юсьвинского муниципального округа Пермского края приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство женщины на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю Юсьвинского округа, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“. Мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что в октябре 2023 года виновный поссорился со своей 56-летней сожительницей из-за ревности. Во время конфликта он схватил нож и ударил им в грудную клетку женщины. Она скончалась на месте происшествия.