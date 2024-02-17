17 февраля 2024
16 февраля 2024

Боец из ХМАО, находясь на СВО, сделал своей жене подарок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция в память о певце Юрии Шатунове. Екатеринбург, романтика, цветы, белые розы
Боец подарил жене букет с розами Фото:

Боец из Ханты-Мансийска (ХМАО), который находится в зоне проведение спецоперации, заказал для своей жены букет белых роз. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».

«Жена бойца с позывным „Ворон“ из Ханты-Мансийска получила от любимого цветы. Недавно северянка отправила супругу адресную посылку, которую доставила команда #ЮграСолдату. И вот какой приятный сюрприз ждал ее в ответ», — написали в telegram-канале.

Еще один боец из ХМАО решил сделать своему близкому человеку подарок. Тогда военнослужащий обратился к добровольцам, чтобы они доставили с передовой цветы и письмо для его бабушки, проживающей в Советском.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец из Ханты-Мансийска (ХМАО), который находится в зоне проведение спецоперации, заказал для своей жены букет белых роз. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Жена бойца с позывным „Ворон“ из Ханты-Мансийска получила от любимого цветы. Недавно северянка отправила супругу адресную посылку, которую доставила команда #ЮграСолдату. И вот какой приятный сюрприз ждал ее в ответ», — написали в telegram-канале. Еще один боец из ХМАО решил сделать своему близкому человеку подарок. Тогда военнослужащий обратился к добровольцам, чтобы они доставили с передовой цветы и письмо для его бабушки, проживающей в Советском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...