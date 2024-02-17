Боец подарил жене букет с розами
Боец из Ханты-Мансийска (ХМАО), который находится в зоне проведение спецоперации, заказал для своей жены букет белых роз. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».
«Жена бойца с позывным „Ворон“ из Ханты-Мансийска получила от любимого цветы. Недавно северянка отправила супругу адресную посылку, которую доставила команда #ЮграСолдату. И вот какой приятный сюрприз ждал ее в ответ», — написали в telegram-канале.
Еще один боец из ХМАО решил сделать своему близкому человеку подарок. Тогда военнослужащий обратился к добровольцам, чтобы они доставили с передовой цветы и письмо для его бабушки, проживающей в Советском.
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