Минобороны Франции пожаловалось на хакерские атаки из России

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что военные предприятия страны подвергаются атакам со стороны российских хакеров. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.
«Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее. [Они] направлены против нашей инфраструктуры», — заявил Себастьян Лекорню в
В конце прошлого года замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска заявлял, что в Европе переживают из-за массированных хакерских атак после начала спецоперации РФ на Украине. Причем он был обеспокоен якобы именно российскими хакерскими атаками.
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