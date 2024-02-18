Минобороны Франции пожаловалось на хакерские атаки из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, хакер
Франция столкнулась с хакерскими атаками со стороны РФ, заявил Себастьян Лекорню Фото:

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что военные предприятия страны подвергаются атакам со стороны российских хакеров. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее. [Они] направлены против нашей инфраструктуры», — заявил Себастьян Лекорню в разговоре с французскими журналистами.

В конце прошлого года замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска заявлял, что в Европе переживают из-за массированных хакерских атак после начала спецоперации РФ на Украине. Причем он был обеспокоен якобы именно российскими хакерскими атаками.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что военные предприятия страны подвергаются атакам со стороны российских хакеров. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche. «Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее. [Они] направлены против нашей инфраструктуры», — заявил Себастьян Лекорню в разговоре с французскими журналистами. В конце прошлого года замминистра энергетики Польши Иренеуш Зиска заявлял, что в Европе переживают из-за массированных хакерских атак после начала спецоперации РФ на Украине. Причем он был обеспокоен якобы именно российскими хакерскими атаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...