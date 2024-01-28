Украинский штаб по вопросам военнопленных сообщил о хакерской атаке

29 января 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

После кибератаки в ведомстве ограничили доступ к некоторым функциям штаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информационные ресурсы координационного штаба по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили представители ведомства. «Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — следует из сообщения, опубликованном на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В целях безопасности доступ к некоторым функциям штаба будет временно ограничен. Ранее российские хакеры уничтожили во время кибератаки крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар». По мнению начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, за взломом стоит группировка Sandworm.

Информационные ресурсы координационного штаба по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили представители ведомства. «Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — следует из сообщения, опубликованном на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В целях безопасности доступ к некоторым функциям штаба будет временно ограничен. Ранее российские хакеры уничтожили во время кибератаки крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар». По мнению начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, за взломом стоит группировка Sandworm.