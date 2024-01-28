28 января 2024

Украинский штаб по вопросам военнопленных сообщил о хакерской атаке

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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
После кибератаки в ведомстве ограничили доступ к некоторым функциям штаба Фото:

Информационные ресурсы координационного штаба по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили представители ведомства.

«Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — следует из сообщения, опубликованном на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В целях безопасности доступ к некоторым функциям штаба будет временно ограничен.

Ранее российские хакеры уничтожили во время кибератаки крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар». По мнению начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, за взломом стоит группировка Sandworm.

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Информационные ресурсы координационного штаба по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки Минобороны Украины подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили представители ведомства. «Сегодня зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы координационного штаба», — следует из сообщения, опубликованном на странице ведомства в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В целях безопасности доступ к некоторым функциям штаба будет временно ограничен. Ранее российские хакеры уничтожили во время кибератаки крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар». По мнению начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, за взломом стоит группировка Sandworm.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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