Челябинская область вошла в список регионов, откуда работники не хотят уезжать

HeadHunter: челябинский рынок труда вошел в топ-20 перспективных в РФ

20 февраля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Условия жизни и труда в регионе устраивают челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область вошла в список субъектов Федерации, откуда работники не хотят переезжать. Как рассказал аналитик сервиса HeadHunter Александр Ильин, в составленном рейтинге регион занял двадцатое место. «Челябинская область по перспективности трудоустройства в начале 2024 года расположилась на 20-м месте, набрав 73,19 балла. На одну активную вакансию здесь пришлось 2,6 резюме. При этом по стране конкуренция за рабочие места чуть выше и составила 3,5. Медиана предлагаемой зарплаты достигла 52,9 тысячи рублей при прожиточном минимуме для экономически активного населения в 15,6 тысячи», — отметил Ильин. Эксперт добавил, что среди соискателей региона 80% в своих резюме сообщили о неготовности переезжать ради работы. Сделать это готовы только 1% рассматривающих вакансии. В основе рейтинга лежат шесть показателей, позволяющих оценить объективную картину дел и отношение к ней людей. Как отметил Ильин, в последнее время борьба за трудовые ресурсы поднялась с уровня отдельных работодателей до региональной задачи, что сформировало новые центры притяжения кадров. На фоне формируемого властями имиджа субъектов Федерации в качестве перспективных мест для работы работники готовы пересмотреть свое поведение на рынке труда. Так, Москва перестала быть однозначным центром притяжения кадров: соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму (84,4 тысячи рублей к 25,9 тысячи) и высокое соотношение между наличием вакансий и количеством резюме (на каждую вакансию здесь приходится 4,8 резюме) поставили город на 65-е место рейтинга. Возглавили список Татарстан, ЯНАО и Рязанская область. За ними следуют Свердловская область и Башкортостан. «Соседями» Челябинской области по списку стали Новосибирская область, занявшая девятнадцатую строку, и Тульская область, расположившаяся на 21-м месте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область вошла в список субъектов Федерации, откуда работники не хотят переезжать. Как рассказал аналитик сервиса HeadHunter Александр Ильин, в составленном рейтинге регион занял двадцатое место. «Челябинская область по перспективности трудоустройства в начале 2024 года расположилась на 20-м месте, набрав 73,19 балла. На одну активную вакансию здесь пришлось 2,6 резюме. При этом по стране конкуренция за рабочие места чуть выше и составила 3,5. Медиана предлагаемой зарплаты достигла 52,9 тысячи рублей при прожиточном минимуме для экономически активного населения в 15,6 тысячи», — отметил Ильин. Эксперт добавил, что среди соискателей региона 80% в своих резюме сообщили о неготовности переезжать ради работы. Сделать это готовы только 1% рассматривающих вакансии. В основе рейтинга лежат шесть показателей, позволяющих оценить объективную картину дел и отношение к ней людей. Как отметил Ильин, в последнее время борьба за трудовые ресурсы поднялась с уровня отдельных работодателей до региональной задачи, что сформировало новые центры притяжения кадров. На фоне формируемого властями имиджа субъектов Федерации в качестве перспективных мест для работы работники готовы пересмотреть свое поведение на рынке труда. Так, Москва перестала быть однозначным центром притяжения кадров: соотношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму (84,4 тысячи рублей к 25,9 тысячи) и высокое соотношение между наличием вакансий и количеством резюме (на каждую вакансию здесь приходится 4,8 резюме) поставили город на 65-е место рейтинга. Возглавили список Татарстан, ЯНАО и Рязанская область. За ними следуют Свердловская область и Башкортостан. «Соседями» Челябинской области по списку стали Новосибирская область, занявшая девятнадцатую строку, и Тульская область, расположившаяся на 21-м месте.