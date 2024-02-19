19 февраля 2024

В Сургуте многоэтажку залило отходами из канализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул Чкалова 3 Курган, потоп
Жители девятиэтажки в Сургуте задыхаются от запаха фекалий Фото:

Девятиэтажку по улице Крылова в Сургуте (ХМАО) затопило отходами из канализации. На порыв трубы в подвале пожаловались жильцы дома № 47.

«На протяжении двух лет подвал дома топит фекалиями, из-за этого в квартирах стоит невыносимый запах. Спускались в подвал: канализационная труба лежит на полу, все отходы жизнедеятельности со всех квартир дома идут просто в подвал», — сообщили жители в группе «Черный список Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Жители обращались в управляющую компанию, но после визита сантехников ситуация не улучшилась: сотрудники УК просто засыпали загрязнение хлоркой.

В УК «Ютерра», которое обслуживает дом, URA.RU сообщили, что зарегистрировали сигнал жильцов. «От жильцов дома были жалобы на протекающую канализационную трубу. Специалисты выезжали на вызов, сделали бандажирование трубы», — сообщили в УК.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска опасаются последствий перекрытия канализации должникам. По словам местных жителей, это может привести к затоплению соседей нечистотами.

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Девятиэтажку по улице Крылова в Сургуте (ХМАО) затопило отходами из канализации. На порыв трубы в подвале пожаловались жильцы дома № 47. «На протяжении двух лет подвал дома топит фекалиями, из-за этого в квартирах стоит невыносимый запах. Спускались в подвал: канализационная труба лежит на полу, все отходы жизнедеятельности со всех квартир дома идут просто в подвал», — сообщили жители в группе «Черный список Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Жители обращались в управляющую компанию, но после визита сантехников ситуация не улучшилась: сотрудники УК просто засыпали загрязнение хлоркой. В УК «Ютерра», которое обслуживает дом, URA.RU сообщили, что зарегистрировали сигнал жильцов. «От жильцов дома были жалобы на протекающую канализационную трубу. Специалисты выезжали на вызов, сделали бандажирование трубы», — сообщили в УК. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска опасаются последствий перекрытия канализации должникам. По словам местных жителей, это может привести к затоплению соседей нечистотами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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