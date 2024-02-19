В Сургуте многоэтажку залило отходами из канализации

Девятиэтажку по улице Крылова в Сургуте (ХМАО) затопило отходами из канализации. На порыв трубы в подвале пожаловались жильцы дома № 47.
«На протяжении двух лет подвал дома топит фекалиями, из-за этого в квартирах стоит невыносимый запах. Спускались в подвал: канализационная труба лежит на полу, все отходы жизнедеятельности со всех квартир дома идут просто в подвал», — сообщили жители в группе «Черный список Сургут» в социальной сети «ВКонтакте». Жители обращались в управляющую компанию, но после визита сантехников ситуация не улучшилась: сотрудники УК просто засыпали загрязнение хлоркой.
В УК «Ютерра», которое обслуживает дом, URA.RU сообщили, что зарегистрировали сигнал жильцов. «От жильцов дома были жалобы на протекающую канализационную трубу. Специалисты выезжали на вызов, сделали бандажирование трубы», — сообщили в УК.
Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска опасаются последствий перекрытия канализации должникам. По словам местных жителей, это может привести к затоплению соседей нечистотами.
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