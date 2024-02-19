На свердловской «трассе смерти» в ДТП пострадали 2 человека, в том числе ребенок. Фото

20 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на Серовском тракте Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области На 279-м км дороги Екатеринбург — Серов (Свердловская область), которую из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», произошла авария с тремя пострадавшими. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции региона. «Опасный выезд на встречную полосу на 229-м км автодороги Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе привел к дорожно-транспортному происшествию. В результате аварии два человека, один из них ребенок, доставлены в больницу. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. По предварительным данным, водитель ВАЗ совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области

На 279-м км дороги Екатеринбург — Серов (Свердловская область), которую из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», произошла авария с тремя пострадавшими. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции региона. «Опасный выезд на встречную полосу на 229-м км автодороги Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе привел к дорожно-транспортному происшествию. В результате аварии два человека, один из них ребенок, доставлены в больницу. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. По предварительным данным, водитель ВАЗ совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.