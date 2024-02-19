19 февраля 2024

На свердловской «трассе смерти» в ДТП пострадали 2 человека, в том числе ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на Серовском тракте
Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на Серовском тракте Фото:

На 279-м км дороги Екатеринбург — Серов (Свердловская область), которую из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», произошла авария с тремя пострадавшими. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции региона.

«Опасный выезд на встречную полосу на 229-м км автодороги Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе привел к дорожно-транспортному происшествию. В результате аварии два человека, один из них ребенок, доставлены в больницу. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

По предварительным данным, водитель ВАЗ совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.

За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.

Фото:

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На 279-м км дороги Екатеринбург — Серов (Свердловская область), которую из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», произошла авария с тремя пострадавшими. Среди пострадавших оказался ребенок. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции региона. «Опасный выезд на встречную полосу на 229-м км автодороги Екатеринбург — Серов в Нижнетуринском районе привел к дорожно-транспортному происшествию. В результате аварии два человека, один из них ребенок, доставлены в больницу. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. По предварительным данным, водитель ВАЗ совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП. За Серовским трактом давно закрепилось название «трасса смерти». С 2021 по 2023 годы там погибло 68 человек. Дорога на север области имеет тяжелый профиль. Автомобили часто вылетают на обочины во время совершения обгона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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