Глава Сургута потратит годовую премию на поддержку бойцов в зоне СВО

Глава Сургута Андрей Филатов потратит годовую премию за 2023 год на поддержку бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщил источник городского политического истеблишмента.
«Депутаты согласовали главе годовую премию по итогам работы за 2023 год. Филатов решил потратить все назначенное вознаграждение в размере порядка 120 тысяч на поддержку СВО», — сообщил собеседник.
В думе Сургута журналисту уточнили, что премия главы рассчитывалась в соответствии с законодательством. Размер премии не уточнили. Не стали называть размер премии и в администрации, но при этом подтвердили информацию о том, что средства пойдут на поддержку участников СВО. «Глава Сургута Андрей Филатов принял решение всю свою премию по итогам работы за год направить на поддержку наших бойцов в зоне проведения СВО», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Сургута единогласно приняли отчет главы Филатова. В своем выступлении глава города отметил, что Сургут стал местом притяжения для многодетных семей благодаря своей стабильной экономике.
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