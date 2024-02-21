Министр МЧС России похвалил работу Гумкорпуса ХМАО

Министр МЧС планирует посетить ХМАО и познакомиться с работой местных волонтеров
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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , куренков александр
Министр МЧС Александр Куренков пообещал посетить Ханты-Мансийск и познакомиться с работой местных волонтеров Фото:

Министр МЧС России Александр Куренков положительно оценил работу Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Об этом волонтеры написали в своем официальном telegram-канале.

«Александр Куренков положительно оценил наработанный Гумкорпусом опыт добровольческой деятельности на Донбассе. А также заинтересовался практикой работы Гумкорпуса в госпиталях Ростовской, Белгородской и Воронежской областях», — сообщает Гумкорпус.

О работе югорских добровольцев главе МЧС рассказала руководитель Штаба ГДК Светлана Басова во время посещения высокопоставленным силовиков павильона ХМАО на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Александр Куренков пообещал приехать в Ханты-Мансийск, чтобы лично познакомиться с работой волонтеров.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске. Он назвал его одним и лучших в России.

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Министр МЧС России Александр Куренков положительно оценил работу Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Об этом волонтеры написали в своем официальном telegram-канале. «Александр Куренков положительно оценил наработанный Гумкорпусом опыт добровольческой деятельности на Донбассе. А также заинтересовался практикой работы Гумкорпуса в госпиталях Ростовской, Белгородской и Воронежской областях», — сообщает Гумкорпус. О работе югорских добровольцев главе МЧС рассказала руководитель Штаба ГДК Светлана Басова во время посещения высокопоставленным силовиков павильона ХМАО на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Александр Куренков пообещал приехать в Ханты-Мансийск, чтобы лично познакомиться с работой волонтеров. Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске. Он назвал его одним и лучших в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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