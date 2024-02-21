Министр МЧС России похвалил работу Гумкорпуса ХМАО

Министр МЧС планирует посетить ХМАО и познакомиться с работой местных волонтеров

21 февраля 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Министр МЧС Александр Куренков пообещал посетить Ханты-Мансийск и познакомиться с работой местных волонтеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр МЧС России Александр Куренков положительно оценил работу Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Об этом волонтеры написали в своем официальном telegram-канале. «Александр Куренков положительно оценил наработанный Гумкорпусом опыт добровольческой деятельности на Донбассе. А также заинтересовался практикой работы Гумкорпуса в госпиталях Ростовской, Белгородской и Воронежской областях», — сообщает Гумкорпус. О работе югорских добровольцев главе МЧС рассказала руководитель Штаба ГДК Светлана Басова во время посещения высокопоставленным силовиков павильона ХМАО на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Александр Куренков пообещал приехать в Ханты-Мансийск, чтобы лично познакомиться с работой волонтеров. Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске. Он назвал его одним и лучших в России.

Министр МЧС России Александр Куренков положительно оценил работу Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО. Об этом волонтеры написали в своем официальном telegram-канале. «Александр Куренков положительно оценил наработанный Гумкорпусом опыт добровольческой деятельности на Донбассе. А также заинтересовался практикой работы Гумкорпуса в госпиталях Ростовской, Белгородской и Воронежской областях», — сообщает Гумкорпус. О работе югорских добровольцев главе МЧС рассказала руководитель Штаба ГДК Светлана Басова во время посещения высокопоставленным силовиков павильона ХМАО на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Александр Куренков пообещал приехать в Ханты-Мансийск, чтобы лично познакомиться с работой волонтеров. Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак оценил пункт отбора на военную службу в Ханты-Мансийске. Он назвал его одним и лучших в России.