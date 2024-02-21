Депутаты Сургута согласовали себе новую компенсацию за командировки на юг

21 февраля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Курортный сбор будет компенсироваться только во время командировок Фото: Виталий Страхов © URA.RU Главе Андрею Филатову и депутатам Сургута будут компенсировать курортный сбор во время командировок на юг и Санкт-Петербург. С инициативой к народным избранникам на думском комитете по нормотворчеству вышла начальник правового управления мэрии Елена Кураева, передает журналист URA.RU. В южных регионах России и Санкт-Петербурге с 2018 года действует федеральный эксперимент по взиманию курортного сбора. Он не превышает ста рублей в день. Касался он и командировочных. «Эксперимент проходит до 31 декабря настоящего года. Поэтом у проекта решения устанавливается срок по31 декабря 2024 года. Командировочные лица также не освобождены от курортного сбора. Чтобы соблюсти требования трудового кодекса, вводятся изменения», — сообщила Кураева. Коснутся изменения и чиновников. В пояснительной записке к вступлению значится, что служащим также будут компенсировать затраты на курортный сбор. Но по решению главы города. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов потратит годовую премию на помощь бойцам в зоне СВО. По итогам года дума согласовала ему два оклада, которые он переведет на фронт.

Главе Андрею Филатову и депутатам Сургута будут компенсировать курортный сбор во время командировок на юг и Санкт-Петербург. С инициативой к народным избранникам на думском комитете по нормотворчеству вышла начальник правового управления мэрии Елена Кураева, передает журналист URA.RU. В южных регионах России и Санкт-Петербурге с 2018 года действует федеральный эксперимент по взиманию курортного сбора. Он не превышает ста рублей в день. Касался он и командировочных. «Эксперимент проходит до 31 декабря настоящего года. Поэтом у проекта решения устанавливается срок по31 декабря 2024 года. Командировочные лица также не освобождены от курортного сбора. Чтобы соблюсти требования трудового кодекса, вводятся изменения», — сообщила Кураева. Коснутся изменения и чиновников. В пояснительной записке к вступлению значится, что служащим также будут компенсировать затраты на курортный сбор. Но по решению главы города. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов потратит годовую премию на помощь бойцам в зоне СВО. По итогам года дума согласовала ему два оклада, которые он переведет на фронт.