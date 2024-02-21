Депутаты Сургута согласовали себе новую компенсацию за командировки на юг

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Курортный сбор будет компенсироваться только во время командировок Фото:

Главе Андрею Филатову и депутатам Сургута будут компенсировать курортный сбор во время командировок на юг и Санкт-Петербург. С инициативой к народным избранникам на думском комитете по нормотворчеству вышла начальник правового управления мэрии Елена Кураева, передает журналист URA.RU.

В южных регионах России и Санкт-Петербурге с 2018 года действует федеральный эксперимент по взиманию курортного сбора. Он не превышает ста рублей в день. Касался он и командировочных. «Эксперимент проходит до 31 декабря настоящего года. Поэтом у проекта решения устанавливается срок по31 декабря 2024 года. Командировочные лица также не освобождены от курортного сбора. Чтобы соблюсти требования трудового кодекса, вводятся изменения», — сообщила Кураева.

Коснутся изменения и чиновников. В пояснительной записке к вступлению значится, что служащим также будут компенсировать затраты на курортный сбор. Но по решению главы города.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов потратит годовую премию на помощь бойцам в зоне СВО. По итогам года дума согласовала ему два оклада, которые он переведет на фронт.

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Главе Андрею Филатову и депутатам Сургута будут компенсировать курортный сбор во время командировок на юг и Санкт-Петербург. С инициативой к народным избранникам на думском комитете по нормотворчеству вышла начальник правового управления мэрии Елена Кураева, передает журналист URA.RU. В южных регионах России и Санкт-Петербурге с 2018 года действует федеральный эксперимент по взиманию курортного сбора. Он не превышает ста рублей в день. Касался он и командировочных. «Эксперимент проходит до 31 декабря настоящего года. Поэтом у проекта решения устанавливается срок по31 декабря 2024 года. Командировочные лица также не освобождены от курортного сбора. Чтобы соблюсти требования трудового кодекса, вводятся изменения», — сообщила Кураева. Коснутся изменения и чиновников. В пояснительной записке к вступлению значится, что служащим также будут компенсировать затраты на курортный сбор. Но по решению главы города. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Филатов потратит годовую премию на помощь бойцам в зоне СВО. По итогам года дума согласовала ему два оклада, которые он переведет на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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