Politico: США превысили свои полномочия в новом санкционном списке

Санкции США против России могут нанести вред третьим сторонам, пишет Politico Фото: Георгий Бергал © URA.RU

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Союзники США выражают мнение, что вторичные санкции выходят за пределы полномочий Вашингтона, так как они угрожают нанести удар по третьим сторонам. Об этом пишет Politico.

«Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут ударить по третьим сторонам, не подпадающим под санкции», — говорится в материале издания. Отмечается, что эти меры являются частью агрессивной стратегии американской администрации против президента России Владимира Путина и могут создать препятствия для банков и целых секторов в соблюдении установленных правил.

США 23 февраля объявили о крупнейших антироссийских санкциях с февраля 2022 года. Эти меры, связанные с двухлетием российской специальной военной операции на Украине и смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), затрагивают более 500 российских лиц, а также граждан и компании из других стран. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия Вашингтона наносят серьезный удар по стабильности российско-американских отношений.