WP раскрыла, как новые санкции скажутся на экономике России

WP: новые санкции США, вероятно, не окажут сильного удара по России

24 февраля 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Российская экономика выдержит новую волну санкций США, пишет WP Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые антироссийские санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, вероятно, не окажут значительного отрицательного влияния на экономику России. Об этом пишет газета The Washington Post. «Новые санкции США, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят сложившуюся реальность, учитывая устойчивость России», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, несмотря на двухлетнюю специальную военную операцию России на Украине и последующие западные санкции, которые должны были нанести сильный удар по российской экономике, ее рост в этом году может оказаться весомее, чем у экономик США, Германии, Франции и Великобритании. Газета цитирует политолога Генри Фаррелла, который отмечает, что сила санкций была переоценена, и удар по России оказался не таким сильным, как ожидали авторы ограничений. Российское руководство успешно справилось с попытками США и европейских партнеров обрушить экономику страны, увеличивая военные расходы и находя новых покупателей и поставщиков в Азии, которые заменяют старых партнеров на Западе. Это никак не соответствует ожиданиям Белого дома и европейских союзников США, заключил автор. США ввели самые масштабные антироссийские санкции. Они затрагивают более 500 российских юридических и физических лиц, а также граждан и бизнес-структуры из других стран. Эти ограничения связаны с СВО на Украине и смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эти действия Вашингтона губительны для стабилизации российско-американских отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые антироссийские санкции, введенные администрацией президента США Джо Байдена, вероятно, не окажут значительного отрицательного влияния на экономику России. Об этом пишет газета The Washington Post. «Новые санкции США, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят сложившуюся реальность, учитывая устойчивость России», — говорится в материале газеты. Там добавили, что, несмотря на двухлетнюю специальную военную операцию России на Украине и последующие западные санкции, которые должны были нанести сильный удар по российской экономике, ее рост в этом году может оказаться весомее, чем у экономик США, Германии, Франции и Великобритании. Газета цитирует политолога Генри Фаррелла, который отмечает, что сила санкций была переоценена, и удар по России оказался не таким сильным, как ожидали авторы ограничений. Российское руководство успешно справилось с попытками США и европейских партнеров обрушить экономику страны, увеличивая военные расходы и находя новых покупателей и поставщиков в Азии, которые заменяют старых партнеров на Западе. Это никак не соответствует ожиданиям Белого дома и европейских союзников США, заключил автор. США ввели самые масштабные антироссийские санкции. Они затрагивают более 500 российских юридических и физических лиц, а также граждан и бизнес-структуры из других стран. Эти ограничения связаны с СВО на Украине и смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что эти действия Вашингтона губительны для стабилизации российско-американских отношений.