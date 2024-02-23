Из-за ДТП с автобусом движение на дороге затруднено (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте произошло ДТП. Там столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщили очевидцы.

«На Ново-Московском тракте столкнулись автобус и легковушка. Авария случилась недалеко от пересечения с улицей Рабочих. По словам очевидца, движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что о пострадавших в ДТП не заявляли.