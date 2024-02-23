23 февраля 2024

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Ботаническое. Курган , автобус, дорога, шоссе батоническое
Из-за ДТП с автобусом движение на дороге затруднено (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте произошло ДТП. Там столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщили очевидцы.

«На Ново-Московском тракте столкнулись автобус и легковушка. Авария случилась недалеко от пересечения с улицей Рабочих. По словам очевидца, движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что о пострадавших в ДТП не заявляли.

Фото:

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В Екатеринбурге на Ново-Московском тракте произошло ДТП. Там столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщили очевидцы. «На Ново-Московском тракте столкнулись автобус и легковушка. Авария случилась недалеко от пересечения с улицей Рабочих. По словам очевидца, движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Там сообщили, что о пострадавших в ДТП не заявляли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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