Момент жесткой аварии в Екатеринбурге попал на видео

24 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Авария произошла на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября произошло серьезное ДТП, которое попало на видео. Информация об этом появилась в соцсетях. «Жесткое ДТП случилось пару часов назад на перекрестке Кировоградской — 40 лет Октября», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На кадрах показан момент аварии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Ее доставили в 23-ю больницу.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября произошло серьезное ДТП, которое попало на видео. Информация об этом появилась в соцсетях. «Жесткое ДТП случилось пару часов назад на перекрестке Кировоградской — 40 лет Октября», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На кадрах показан момент аварии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Ее доставили в 23-ю больницу.