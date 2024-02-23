23 февраля 2024

Момент жесткой аварии в Екатеринбурге попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября
Авария произошла на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября произошло серьезное ДТП, которое попало на видео. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Жесткое ДТП случилось пару часов назад на перекрестке Кировоградской — 40 лет Октября», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На кадрах показан момент аварии.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Ее доставили в 23-ю больницу.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября произошло серьезное ДТП, которое попало на видео. Информация об этом появилась в соцсетях. «Жесткое ДТП случилось пару часов назад на перекрестке Кировоградской — 40 лет Октября», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На кадрах показан момент аварии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Ее доставили в 23-ю больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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