Момент жесткой аварии в Екатеринбурге попал на видео

Авария произошла на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировградской — 40 лет Октября произошло серьезное ДТП, которое попало на видео. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Жесткое ДТП случилось пару часов назад на перекрестке Кировоградской — 40 лет Октября», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На кадрах показан момент аварии.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там рассказали, что пострадала пассажирка автомобиля «Лада Гранта». Ее доставили в 23-ю больницу.
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