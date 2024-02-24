Власти ХМАО объяснили, как будут штрафовать за курение в парках и подъездах

В ХМАО будут штрафовать за курение в парках с помощью обращений граждан

25 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО полиция сможет фиксировать нарушения на запрет курения с помощью обращений граждан Фото: Антон Белицкий © URA.RU В ХМАО полиция начнет фиксировать нарушения запрета на курение у подъездов, в парках, на парковках и других общественных местах по обращениям граждан. Об этом рассказал председатель окружной думы Борис Хохряков. «Административные комиссии органов местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица — правом составлять протоколы», — пояснил Хохряков. Под запрет попадают не только сигареты, но и другая продукция, которая содержит никотин, а также кальяны. Сумма штрафа за нарушение составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей. Наказание может быть наложено столько раз, сколько раз попался нарушитель. Депутаты думы ХМАО проголосовали за введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании.

В ХМАО полиция начнет фиксировать нарушения запрета на курение у подъездов, в парках, на парковках и других общественных местах по обращениям граждан. Об этом рассказал председатель окружной думы Борис Хохряков. «Административные комиссии органов местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица — правом составлять протоколы», — пояснил Хохряков. Под запрет попадают не только сигареты, но и другая продукция, которая содержит никотин, а также кальяны. Сумма штрафа за нарушение составляет от 500 до 1,5 тысяч рублей. Наказание может быть наложено столько раз, сколько раз попался нарушитель. Депутаты думы ХМАО проголосовали за введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании.