24 февраля 2024
23 февраля 2024

Жена губернатора Ирина Текслер подвела итоги челябинского фестиваля «Аркаим». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, текслер ирина
По словам Текслер, фестиваль длился 12 часов Фото:

В Челябинске завершился первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина подвела его итоги и поделилась яркими моментами.

«Отгремел-отшумел наш фееричный праздник — фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Его посетили более четырех тысяч человек», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Она сообщила, что для воссоздания атмосферы древнего городища было задействовано более 50 реконструкторов. Они воспроизвели жилища, быт и ремесла жителей бронзового века на нескольких этажах в здании концертного комплекса «Таганай-холла».

Чтобы украсить фестиваль, первая леди региона лично выбирала животных из челябинского зоопарка. С этими козлятами, кроликами и лошадьми играли дети, пришедшие с родителями.

На фестивале царила праздничная атмосфера
На фестивале царила праздничная атмосфера
Фото:
В мероприятии участвовали профессиональные танцоры и артисты
В мероприятии участвовали профессиональные танцоры и артисты
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Некоторые посетители провели на фестивале 12 часов
Некоторые посетители провели на фестивале 12 часов
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В Челябинске завершился первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина подвела его итоги и поделилась яркими моментами. «Отгремел-отшумел наш фееричный праздник — фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Его посетили более четырех тысяч человек», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она сообщила, что для воссоздания атмосферы древнего городища было задействовано более 50 реконструкторов. Они воспроизвели жилища, быт и ремесла жителей бронзового века на нескольких этажах в здании концертного комплекса «Таганай-холла». Чтобы украсить фестиваль, первая леди региона лично выбирала животных из челябинского зоопарка. С этими козлятами, кроликами и лошадьми играли дети, пришедшие с родителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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