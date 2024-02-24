Жена губернатора Ирина Текслер подвела итоги челябинского фестиваля «Аркаим». Фото

25 февраля 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

По словам Текслер, фестиваль длился 12 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске завершился первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина подвела его итоги и поделилась яркими моментами. «Отгремел-отшумел наш фееричный праздник — фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Его посетили более четырех тысяч человек», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она сообщила, что для воссоздания атмосферы древнего городища было задействовано более 50 реконструкторов. Они воспроизвели жилища, быт и ремесла жителей бронзового века на нескольких этажах в здании концертного комплекса «Таганай-холла». Чтобы украсить фестиваль, первая леди региона лично выбирала животных из челябинского зоопарка. С этими козлятами, кроликами и лошадьми играли дети, пришедшие с родителями. На фестивале царила праздничная атмосфера Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler/1958 В мероприятии участвовали профессиональные танцоры и артисты Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler/1958 Некоторые посетители провели на фестивале 12 часов Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler/1958

В Челябинске завершился первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина подвела его итоги и поделилась яркими моментами. «Отгремел-отшумел наш фееричный праздник — фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Его посетили более четырех тысяч человек», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она сообщила, что для воссоздания атмосферы древнего городища было задействовано более 50 реконструкторов. Они воспроизвели жилища, быт и ремесла жителей бронзового века на нескольких этажах в здании концертного комплекса «Таганай-холла». Чтобы украсить фестиваль, первая леди региона лично выбирала животных из челябинского зоопарка. С этими козлятами, кроликами и лошадьми играли дети, пришедшие с родителями.