В Челябинске завершился первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина подвела его итоги и поделилась яркими моментами.
«Отгремел-отшумел наш фееричный праздник — фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Его посетили более четырех тысяч человек», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Она сообщила, что для воссоздания атмосферы древнего городища было задействовано более 50 реконструкторов. Они воспроизвели жилища, быт и ремесла жителей бронзового века на нескольких этажах в здании концертного комплекса «Таганай-холла».
Чтобы украсить фестиваль, первая леди региона лично выбирала животных из челябинского зоопарка. С этими козлятами, кроликами и лошадьми играли дети, пришедшие с родителями.
В Челябинске завершился первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина подвела его итоги и поделилась яркими моментами. «Отгремел-отшумел наш фееричный праздник — фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Его посетили более четырех тысяч человек», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она сообщила, что для воссоздания атмосферы древнего городища было задействовано более 50 реконструкторов. Они воспроизвели жилища, быт и ремесла жителей бронзового века на нескольких этажах в здании концертного комплекса «Таганай-холла». Чтобы украсить фестиваль, первая леди региона лично выбирала животных из челябинского зоопарка. С этими козлятами, кроликами и лошадьми играли дети, пришедшие с родителями.