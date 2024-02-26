26 февраля 2024

Роспотребнадзор ХМАО назвал продукт, который может защитить от инфаркта

Роспотребнадзор ХМАО: брусника может уберечь от инфаркта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Употребление брусники положительно влияет на нервную систему, отмечают в Роспотребнадзоре ХМАО Фото:

Благодаря бруснике человек может избежать атеросклероза, а также инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма, сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

«Ввиду наличия в составе пектина регулярное употребление этой ягоды [брусники] помогает снизить уровень „плохого“ холестерина в крови. Данное свойство позволяет защитить организм от таких серьезных заболеваний, как атеросклероз и инфаркт миокарда», — сообщает Роспотребнадзор в telegram-канале.

Кроме того, брусника содержит соединения, которые могут снижать уровень кровяного давления и улучшать функцию эндотелия, что также способствует здоровью сердца и сосудов. При этом ягода приносит ряд пользы для организма: благоприятно воздействует на работу пищеварительной системы, помогает бороться с инфекциями желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на нервную систему.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для укрепления нервной системы нужно употреблять продукты, богатые магнием, среди которых гречневая крупа, семечки и орехи. Кроме того, для стабильного эмоционального состояния нужен компонент, который содержится в морепродуктах. Круглова подчеркнула, что немало важно и то, насколько разнообразна пища человека.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Благодаря бруснике человек может избежать атеросклероза, а также инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма, сообщает Роспотребнадзор ХМАО. «Ввиду наличия в составе пектина регулярное употребление этой ягоды [брусники] помогает снизить уровень „плохого“ холестерина в крови. Данное свойство позволяет защитить организм от таких серьезных заболеваний, как атеросклероз и инфаркт миокарда», — сообщает Роспотребнадзор в telegram-канале. Кроме того, брусника содержит соединения, которые могут снижать уровень кровяного давления и улучшать функцию эндотелия, что также способствует здоровью сердца и сосудов. При этом ягода приносит ряд пользы для организма: благоприятно воздействует на работу пищеварительной системы, помогает бороться с инфекциями желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на нервную систему. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для укрепления нервной системы нужно употреблять продукты, богатые магнием, среди которых гречневая крупа, семечки и орехи. Кроме того, для стабильного эмоционального состояния нужен компонент, который содержится в морепродуктах. Круглова подчеркнула, что немало важно и то, насколько разнообразна пища человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...