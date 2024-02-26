Роспотребнадзор ХМАО назвал продукт, который может защитить от инфаркта

Благодаря бруснике человек может избежать атеросклероза, а также инфаркта миокарда. Помимо этого, ягода хорошо влияет на здоровье организма, сообщает Роспотребнадзор ХМАО.
«Ввиду наличия в составе пектина регулярное употребление этой ягоды [брусники] помогает снизить уровень „плохого“ холестерина в крови. Данное свойство позволяет защитить организм от таких серьезных заболеваний, как атеросклероз и инфаркт миокарда», — сообщает Роспотребнадзор в telegram-канале.
Кроме того, брусника содержит соединения, которые могут снижать уровень кровяного давления и улучшать функцию эндотелия, что также способствует здоровью сердца и сосудов. При этом ягода приносит ряд пользы для организма: благоприятно воздействует на работу пищеварительной системы, помогает бороться с инфекциями желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на нервную систему.
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для укрепления нервной системы нужно употреблять продукты, богатые магнием, среди которых гречневая крупа, семечки и орехи. Кроме того, для стабильного эмоционального состояния нужен компонент, который содержится в морепродуктах. Круглова подчеркнула, что немало важно и то, насколько разнообразна пища человека.
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