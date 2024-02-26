26 февраля 2024

Куйвашев исключил «Дом Метенкова» из списка зданий, запрещенных к продаже

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Доме Метенкова перед закрытием на ремонт. Екатеринбург, письмо, пишущая машинка, набор текста
«Дом Метенкова» может стать частной собственностью Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев подписал новую редакцию областного закона «О перечне объектов госсобственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Теперь из госсобственности в частные руки может перейти фотографический музей «Дом Метенкова», Музей Эрнста Неизвестного, пансионат для престарелых и другие объекты, находящиеся в Екатеринбурге.

Исключение зданий из списка, в частности, означает, что они могут попасть в зону КРТ. Те объекты, которые власти захотят реализовать, должны быть заранее включены в региональную программу управления госсобственностью.

«Дом Метенкова» является памятником истории регионального значения. Музей за годы своего существования постепенно превратился в многофункциональное арт-пространство, где организуются лекции, мастер-классы и круглые столы. В январе 2024 года музей закрыли на ремонт. Там проведут замену инженерной системы, сигнализации и видеонаблюдения. В начале 2025 года «Дом Метенкова» возобновит работу.

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Губернатор Евгений Куйвашев подписал новую редакцию областного закона «О перечне объектов госсобственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Теперь из госсобственности в частные руки может перейти фотографический музей «Дом Метенкова», Музей Эрнста Неизвестного, пансионат для престарелых и другие объекты, находящиеся в Екатеринбурге. Исключение зданий из списка, в частности, означает, что они могут попасть в зону КРТ. Те объекты, которые власти захотят реализовать, должны быть заранее включены в региональную программу управления госсобственностью. «Дом Метенкова» является памятником истории регионального значения. Музей за годы своего существования постепенно превратился в многофункциональное арт-пространство, где организуются лекции, мастер-классы и круглые столы. В январе 2024 года музей закрыли на ремонт. Там проведут замену инженерной системы, сигнализации и видеонаблюдения. В начале 2025 года «Дом Метенкова» возобновит работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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