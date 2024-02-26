Куйвашев исключил «Дом Метенкова» из списка зданий, запрещенных к продаже

27 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

«Дом Метенкова» может стать частной собственностью Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев подписал новую редакцию областного закона «О перечне объектов госсобственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Теперь из госсобственности в частные руки может перейти фотографический музей «Дом Метенкова», Музей Эрнста Неизвестного, пансионат для престарелых и другие объекты, находящиеся в Екатеринбурге. Исключение зданий из списка, в частности, означает, что они могут попасть в зону КРТ. Те объекты, которые власти захотят реализовать, должны быть заранее включены в региональную программу управления госсобственностью. «Дом Метенкова» является памятником истории регионального значения. Музей за годы своего существования постепенно превратился в многофункциональное арт-пространство, где организуются лекции, мастер-классы и круглые столы. В январе 2024 года музей закрыли на ремонт. Там проведут замену инженерной системы, сигнализации и видеонаблюдения. В начале 2025 года «Дом Метенкова» возобновит работу.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал новую редакцию областного закона «О перечне объектов госсобственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Теперь из госсобственности в частные руки может перейти фотографический музей «Дом Метенкова», Музей Эрнста Неизвестного, пансионат для престарелых и другие объекты, находящиеся в Екатеринбурге. Исключение зданий из списка, в частности, означает, что они могут попасть в зону КРТ. Те объекты, которые власти захотят реализовать, должны быть заранее включены в региональную программу управления госсобственностью. «Дом Метенкова» является памятником истории регионального значения. Музей за годы своего существования постепенно превратился в многофункциональное арт-пространство, где организуются лекции, мастер-классы и круглые столы. В январе 2024 года музей закрыли на ремонт. Там проведут замену инженерной системы, сигнализации и видеонаблюдения. В начале 2025 года «Дом Метенкова» возобновит работу.