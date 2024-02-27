Челябинский парламент изменит регламент ради отпусков депутатов

Депутаты смогут съездить в отпуск без страха быть уволенными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отсутствие на сессии в период отпуска перестанет считаться прогулом и основанием для досрочного лишения полномочий для депутатов заксобрания Челябинской области. Соответствующие изменения в регламент внесут на заседании 29 февраля, следует из опубликованного на сайте проекта постановления.

«Абзац третий пункта 12 дополнить предложением следующего содержания: „Уважительными причинами неучастия депутата в заседаниях президиума являются причины, указанные в пункте 62 настоящего Регламента. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: ‚отпуск, но не более одного раза в год‘, — говорится в тексте документа.

«Все должно быть логично. Раз в год с детьми можно съездить в отпуск. Тем более, что очень часто время школьных каникул накладывается на даты сессий», — пояснил «URA.RU» спикер заксобрания Олег Гербер.

Сам председатель ЗСО, согласно документу, поступится одной из своих привилегий. Если ранее предлагать кандидатов на пост глав комитетов мог только он, то теперь выдвигать претендентов получат право депутатские объединения и отдельные народные избранники.

Пункт о досрочном лишении мандата депутатов, игнорирующих работу в парламенте, появился в соответствующем региональном законе в 2023 году. До этого поводов было 12, включая письменное заявление депутата о сложении полномочий, выезд на постоянное место жительства за рубеж, вступление силу обвинительного приговора суда.