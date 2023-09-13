13 сентября 2023

Фамилии плохо работающих депутатов челябинского заксобрания огласят в СМИ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Гербер в Большой студии. Челябинск, гербер олег
Олег Гербер озвучил меры воздействия на недисциплинированных депутатов Фото:

Информация о челябинских депутатах, которые халатно относятся к исполнению своих обязанностей, будет озвучена в средствах массовой информации. Об этом в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс» 14 сентября заявил председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

«Сначала мы депутатам, которые без уважительной причины не являются на приемы граждан или пропускают заседания комитетов ЗСО, направляем письма, смотрим, изменяется ли картина, и в дальнейшем можем перейти от устрашения к действию. Мы будем публиковать информацию о том, что тот или иной депутат допускает нарушения, в СМИ. Если депутат нарушает дисциплину — фактически это означает, что на следующий созыв в 2025 году он пойти не сможет. Чего тут стесняться? Не хочешь ты работать — есть другие люди», — заявил Гербер.

Спикер регионального парламента отметил, что депутатов, нарушающих дисциплину, немного — буквально единицы. Меры воздействия на нарушителей прописаны в регламенте заксобрания.

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Информация о челябинских депутатах, которые халатно относятся к исполнению своих обязанностей, будет озвучена в средствах массовой информации. Об этом в ходе «Большой редакции ИД «Гранада Пресс» 14 сентября заявил председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер. «Сначала мы депутатам, которые без уважительной причины не являются на приемы граждан или пропускают заседания комитетов ЗСО, направляем письма, смотрим, изменяется ли картина, и в дальнейшем можем перейти от устрашения к действию. Мы будем публиковать информацию о том, что тот или иной депутат допускает нарушения, в СМИ. Если депутат нарушает дисциплину — фактически это означает, что на следующий созыв в 2025 году он пойти не сможет. Чего тут стесняться? Не хочешь ты работать — есть другие люди», — заявил Гербер. Спикер регионального парламента отметил, что депутатов, нарушающих дисциплину, немного — буквально единицы. Меры воздействия на нарушителей прописаны в регламенте заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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