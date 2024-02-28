Жительница ХМАО лишилась 60 тысяч рублей, вызвав такси

29 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Мошенники списали с карты жительницы ХМАО 60 тысяч рублей за поездку на такси Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась 60 тысяч рублей после вызова такси. Она поверила мошеннику, который позвонил ей на телефон и попросил заранее оплатить поездку. «58-летняя жительница Нефтеюганска заказала такси и ожидала машину, через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного, который попросил оплатить поездку и продиктовать коды из смс-сообщения. Поверив аферисту, югорчанка сказала всю необходимую информацию и с ее счета произошло списание 60 000 рублей», — сообщила окружная полиция в telegram-канале. Женщина написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полицейские начали поиск подозреваемых. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта.

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась 60 тысяч рублей после вызова такси. Она поверила мошеннику, который позвонил ей на телефон и попросил заранее оплатить поездку. «58-летняя жительница Нефтеюганска заказала такси и ожидала машину, через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного, который попросил оплатить поездку и продиктовать коды из смс-сообщения. Поверив аферисту, югорчанка сказала всю необходимую информацию и с ее счета произошло списание 60 000 рублей», — сообщила окружная полиция в telegram-канале. Женщина написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полицейские начали поиск подозреваемых. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта.