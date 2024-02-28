28 февраля 2024

Жительница ХМАО лишилась 60 тысяч рублей, вызвав такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники списали с карты жительницы ХМАО 60 тысяч рублей за поездку на такси Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась 60 тысяч рублей после вызова такси. Она поверила мошеннику, который позвонил ей на телефон и попросил заранее оплатить поездку.

«58-летняя жительница Нефтеюганска заказала такси и ожидала машину, через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного, который попросил оплатить поездку и продиктовать коды из смс-сообщения. Поверив аферисту, югорчанка сказала всю необходимую информацию и с ее счета произошло списание 60 000 рублей», — сообщила окружная полиция в telegram-канале.

Женщина написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полицейские начали поиск подозреваемых.

Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) лишилась 60 тысяч рублей после вызова такси. Она поверила мошеннику, который позвонил ей на телефон и попросил заранее оплатить поездку. «58-летняя жительница Нефтеюганска заказала такси и ожидала машину, через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного, который попросил оплатить поездку и продиктовать коды из смс-сообщения. Поверив аферисту, югорчанка сказала всю необходимую информацию и с ее счета произошло списание 60 000 рублей», — сообщила окружная полиция в telegram-канале. Женщина написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полицейские начали поиск подозреваемых. Ранее URA.RU писало, что житель Когалыма (ХМАО) лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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