Власти подтвердили ЧП в Петербурге, где ранее упал беспилотник

Беспилотник повредил два жилых дома
В Санкт-Петербурге власти Красногвардейского района подтвердили ЧП на территории города. Ранее telegram-каналы писали о беспилотнике, повредившем два жилых дома.
«Районные власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга», — передает ТАСС. Уточняется, что пострадавших нет.
Ранее стало известно, что БПЛА врезался в один из жилых домов. В результате происшествия два здания были обесточены. Также из помещений были эвакуированы 100 человек.
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