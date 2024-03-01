Власти подтвердили ЧП в Петербурге, где ранее упал беспилотник

02 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Беспилотник повредил два жилых дома Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В Санкт-Петербурге власти Красногвардейского района подтвердили ЧП на территории города. Ранее telegram-каналы писали о беспилотнике, повредившем два жилых дома. «Районные власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга», — передает ТАСС. Уточняется, что пострадавших нет. Ранее стало известно, что БПЛА врезался в один из жилых домов. В результате происшествия два здания были обесточены. Также из помещений были эвакуированы 100 человек.

В Санкт-Петербурге власти Красногвардейского района подтвердили ЧП на территории города. Ранее telegram-каналы писали о беспилотнике, повредившем два жилых дома. «Районные власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга», — передает ТАСС. Уточняется, что пострадавших нет. Ранее стало известно, что БПЛА врезался в один из жилых домов. В результате происшествия два здания были обесточены. Также из помещений были эвакуированы 100 человек.