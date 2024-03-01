01 марта 2024

Власти подтвердили ЧП в Петербурге, где ранее упал беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотник повредил два жилых дома Фото:

В Санкт-Петербурге власти Красногвардейского района подтвердили ЧП на территории города. Ранее telegram-каналы писали о беспилотнике, повредившем два жилых дома.

«Районные власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга», — передает ТАСС. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее стало известно, что БПЛА врезался в один из жилых домов. В результате происшествия два здания были обесточены. Также из помещений были эвакуированы 100 человек.

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В Санкт-Петербурге власти Красногвардейского района подтвердили ЧП на территории города. Ранее telegram-каналы писали о беспилотнике, повредившем два жилых дома. «Районные власти сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга», — передает ТАСС. Уточняется, что пострадавших нет. Ранее стало известно, что БПЛА врезался в один из жилых домов. В результате происшествия два здания были обесточены. Также из помещений были эвакуированы 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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