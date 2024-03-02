02 марта 2024
01 марта 2024

В Сургуте с концертом выступит группа «Вирус»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, зрители, толпа
Группа «Вирус» даст концерт в Сургуте в марте Фото:

Поп-дива нулевых Ольга Лаки, известная солистка группы «Вирус», выступит вместе с диджеем Андреем Гудас на концерте в Сургуте. Выступление состоится в конце марта. Информация об этом размещена на сайте городского клуба, где пройдет концерт.

«На концерте прозвучат хиты: „Ты меня не ищи“, „Попрошу тебя“ и, конечно, „Ну где же ручки“. С 9 марта цена на билеты вырастет», — говорится в афише.

Группа «Вирус» приезжала в Сургут летом 2023 года. Тогда легендарные музыканты стали гостями городского опен-эйр фестиваля, на котором также выступила экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова и Елена Темникова.

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Поп-дива нулевых Ольга Лаки, известная солистка группы «Вирус», выступит вместе с диджеем Андреем Гудас на концерте в Сургуте. Выступление состоится в конце марта. Информация об этом размещена на сайте городского клуба, где пройдет концерт. «На концерте прозвучат хиты: „Ты меня не ищи“, „Попрошу тебя“ и, конечно, „Ну где же ручки“. С 9 марта цена на билеты вырастет», — говорится в афише. Группа «Вирус» приезжала в Сургут летом 2023 года. Тогда легендарные музыканты стали гостями городского опен-эйр фестиваля, на котором также выступила экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова и Елена Темникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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