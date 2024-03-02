В Сургуте с концертом выступит группа «Вирус»

Группа «Вирус» даст концерт в Сургуте в марте
Поп-дива нулевых Ольга Лаки, известная солистка группы «Вирус», выступит вместе с диджеем Андреем Гудас на концерте в Сургуте. Выступление состоится в конце марта. Информация об этом размещена на сайте городского клуба, где пройдет концерт.
«На концерте прозвучат хиты: „Ты меня не ищи“, „Попрошу тебя“ и, конечно, „Ну где же ручки“. С 9 марта цена на билеты вырастет», — говорится в афише.
Группа «Вирус» приезжала в Сургут летом 2023 года. Тогда легендарные музыканты стали гостями городского опен-эйр фестиваля, на котором также выступила экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова и Елена Темникова.
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