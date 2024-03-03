03 марта 2024

На свердловской трассе загорелся трактор. Видео

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В тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и шесть спасателей (архивное фото) Фото:

На 272 километре Серовского тракта (Свердловская область) загорелся трактор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Невьянский городской округ, 272 км автодороги Серов — Екатеринбург. На площади четыре квадратных метра сгорел моторный отсек и кабина фронтального погрузчика „Lonking“» — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и шесть спасателей. Огонь потушили в течение двух минут, говорится в тексте.

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На 272 километре Серовского тракта (Свердловская область) загорелся трактор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «Невьянский городской округ, 272 км автодороги Серов — Екатеринбург. На площади четыре квадратных метра сгорел моторный отсек и кабина фронтального погрузчика „Lonking“» — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства. Отмечается, что в тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и шесть спасателей. Огонь потушили в течение двух минут, говорится в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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