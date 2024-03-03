В тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и шесть спасателей (архивное фото)
На 272 километре Серовского тракта (Свердловская область) загорелся трактор. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Невьянский городской округ, 272 км автодороги Серов — Екатеринбург. На площади четыре квадратных метра сгорел моторный отсек и кабина фронтального погрузчика „Lonking“» — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в тушении пожара участвовали две единицы спецтехники и шесть спасателей. Огонь потушили в течение двух минут, говорится в тексте.
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