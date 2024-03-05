В Челябинске на 33% подорожала посуточная аренда квартир

Снять квартиру в Челябинске в среднем можно за две тысячи рублей в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 33% подорожала краткосрочная аренда квартир. Средняя цена съемного жилья на данный момент составляет 2 тысячи рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске посуточная аренда квартир в 2024 году по сравнению с 2023 годом в среднем стала стоить дороже на 33%. Аренда недвижимости этого сегмента в среднем обходится в две тысячи рублей за день», — рассказали в пресс службе.

Также специалисты отметили рост цен на посуточную аренду жилья по всей России. Посуточная стоимость арендных квартир выше всего в Москве, она составляет 3 тысячи 500 рублей. Также сильно подорожала посуточная аренда данной недвижимости в Сочи (3 тысячи рублей), Ростове-на-Дону, Симферополе, Нижнем Новгороде и Казани (по 2500 рублей). Дешевле всего посуточное жилье обходилось гостям Кирова (1700 рублей за ночь), Брянска (1750 рублей) и Барнаула (1900 рублей).