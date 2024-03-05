В Челябинске на 33% подорожала посуточная аренда квартир

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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Снять квартиру в Челябинске в среднем можно за две тысячи рублей в сутки Фото:

В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 33% подорожала краткосрочная аренда квартир. Средняя цена съемного жилья на данный момент составляет 2 тысячи рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске посуточная аренда квартир в 2024 году по сравнению с 2023 годом в среднем стала стоить дороже на 33%. Аренда недвижимости этого сегмента в среднем обходится в две тысячи рублей за день», — рассказали в пресс службе.

Также специалисты отметили рост цен на посуточную аренду жилья по всей России. Посуточная стоимость арендных квартир выше всего в Москве, она составляет 3 тысячи 500 рублей. Также сильно подорожала посуточная аренда данной недвижимости в Сочи (3 тысячи рублей), Ростове-на-Дону, Симферополе, Нижнем Новгороде и Казани (по 2500 рублей). Дешевле всего посуточное жилье обходилось гостям Кирова (1700 рублей за ночь), Брянска (1750 рублей) и Барнаула (1900 рублей).

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В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года на 33% подорожала краткосрочная аренда квартир. Средняя цена съемного жилья на данный момент составляет 2 тысячи рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске посуточная аренда квартир в 2024 году по сравнению с 2023 годом в среднем стала стоить дороже на 33%. Аренда недвижимости этого сегмента в среднем обходится в две тысячи рублей за день», — рассказали в пресс службе. Также специалисты отметили рост цен на посуточную аренду жилья по всей России. Посуточная стоимость арендных квартир выше всего в Москве, она составляет 3 тысячи 500 рублей. Также сильно подорожала посуточная аренда данной недвижимости в Сочи (3 тысячи рублей), Ростове-на-Дону, Симферополе, Нижнем Новгороде и Казани (по 2500 рублей). Дешевле всего посуточное жилье обходилось гостям Кирова (1700 рублей за ночь), Брянска (1750 рублей) и Барнаула (1900 рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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