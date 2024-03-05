Мошенник выманил у пермяков миллионы и проиграл их в казино

06 марта 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Пермяк проигрывал деньги обманутых граждан на спортивных ставках Фото: Антон Белицкий © URA.RU Житель Кудымкара (Пермский край) брал у желающих купить задешево бытовую технику предоплату. Деньги он проигрывал на спортивных ставках, а покупателей оставлял без обещанного товара. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Мужчина под предлогом продажи населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники брал предоплату. Товар он не отправлял, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт. Ущерб составил свыше трех млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, пермяк получил по решению суда четыре года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Он обязан оплатить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули представители прокуратуры.

Житель Кудымкара (Пермский край) брал у желающих купить задешево бытовую технику предоплату. Деньги он проигрывал на спортивных ставках, а покупателей оставлял без обещанного товара. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Мужчина под предлогом продажи населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники брал предоплату. Товар он не отправлял, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт. Ущерб составил свыше трех млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, пермяк получил по решению суда четыре года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Он обязан оплатить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули представители прокуратуры.