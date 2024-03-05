Мошенник выманил у пермяков миллионы и проиграл их в казино

Житель Кудымкара (Пермский край) брал у желающих купить задешево бытовую технику предоплату. Деньги он проигрывал на спортивных ставках, а покупателей оставлял без обещанного товара. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.
«Мужчина под предлогом продажи населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники брал предоплату. Товар он не отправлял, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт. Ущерб составил свыше трех млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, пермяк получил по решению суда четыре года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Он обязан оплатить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули представители прокуратуры.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.