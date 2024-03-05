05 марта 2024

Мошенник выманил у пермяков миллионы и проиграл их в казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, букмекерская контора, ставки, тотализатор, спорт, вывеска
Пермяк проигрывал деньги обманутых граждан на спортивных ставках Фото:

Житель Кудымкара (Пермский край) брал у желающих купить задешево бытовую технику предоплату. Деньги он проигрывал на спортивных ставках, а покупателей оставлял без обещанного товара. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«Мужчина под предлогом продажи населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники брал предоплату. Товар он не отправлял, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт. Ущерб составил свыше трех млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, пермяк получил по решению суда четыре года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Он обязан оплатить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули представители прокуратуры.

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Житель Кудымкара (Пермский край) брал у желающих купить задешево бытовую технику предоплату. Деньги он проигрывал на спортивных ставках, а покупателей оставлял без обещанного товара. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «Мужчина под предлогом продажи населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники брал предоплату. Товар он не отправлял, а деньги проигрывал, делая ставки на спорт. Ущерб составил свыше трех млн рублей», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. По данным надзорного ведомства, пермяк получил по решению суда четыре года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Он обязан оплатить ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу, подчеркнули представители прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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