Житель Миасса узнал об угоне своей машины только тогда, когда ему ее вернули

В Челябинской области сотрудники ГИБДД возвратили транспортное средство хозяину, прежде чем тот обнаружил его пропажу. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону, подозрительный автомобиль остановили ночью для проверки документов.
«Ночью в Миассе инспектора ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем оказался 21-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что авто водителю не принадлежит», — прокомментировали в региональном главке.
Мужчину доставили в отдел полиции. Тот рассказал, что находясь дома, в селе под Миассом, решил угнать машину знакомого, зная, что тот оставляет ее открытой. Когда соседи уснули, он сомкнул провода зажигания, запустил двигатель и отправился в город, где и был задержан. За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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