05 марта 2024

Житель Миасса узнал об угоне своей машины только тогда, когда ему ее вернули

В Миассе полиция задержала пьяного угонщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель села под Миассом отправился на чужом авто в город Фото:

В Челябинской области сотрудники ГИБДД возвратили транспортное средство хозяину, прежде чем тот обнаружил его пропажу. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону, подозрительный автомобиль остановили ночью для проверки документов.

«Ночью в Миассе инспектора ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем оказался 21-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что авто водителю не принадлежит», — прокомментировали в региональном главке.

Мужчину доставили в отдел полиции. Тот рассказал, что находясь дома, в селе под Миассом, решил угнать машину знакомого, зная, что тот оставляет ее открытой. Когда соседи уснули, он сомкнул провода зажигания, запустил двигатель и отправился в город, где и был задержан. За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

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В Челябинской области сотрудники ГИБДД возвратили транспортное средство хозяину, прежде чем тот обнаружил его пропажу. Как сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону, подозрительный автомобиль остановили ночью для проверки документов. «Ночью в Миассе инспектора ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем оказался 21-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что авто водителю не принадлежит», — прокомментировали в региональном главке. Мужчину доставили в отдел полиции. Тот рассказал, что находясь дома, в селе под Миассом, решил угнать машину знакомого, зная, что тот оставляет ее открытой. Когда соседи уснули, он сомкнул провода зажигания, запустил двигатель и отправился в город, где и был задержан. За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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