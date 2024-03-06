Комик Алексей Сапрыкин снял шоу «Мне все забронировали» в Екатеринбурге

У Алексея Сапрыкина остались приятные впечатления от Екатеринбурга Скриншоты из шоу «Мне все забронировали» на YouTube-канале

Победитель шоу «Comedy Баттл», участник проектов телеканала ТНТ Алексей Сапрыкин отправился в Екатеринбург, где друзья-юмористы организовали ему досуг. Свои приключения на Урале Сапрыкин показал в новом выпуске «Мне все забронировали» на YouTube-канале.

«Мы в Екатеринбурге. Здесь пролегает Уральский хребет, но не протекает река Урал. Здесь повсюду Свердловская область, но нет Свердловска. Здесь зародился уральский рок и что-то не заладилось с уральским кантри. Здесь начинал свою карьеру Борис Ельцин и вовремя ушел из брейк-данса в политику. Здесь делали свои первые шаги в искусстве ярчайшие антиподы современности — Алексей Балабанов и Дмитрий Брекоткин», — начал Сапрыкин с шутки.

Первым делом комика отправили обедать в охотничий ресторан «Медвежья падь», где он попробовал мясо медведя, лося, косули и оленя. Затем Сапрыкин заночевал в капсульном отеле, а на утро попробовал себя в роли уличного художника: вместе с основателями школы граффити разрисовал забор на улице Московской.

После директор группы «Смысловые галлюцинации» Олег Гененфельд устроил комику экскурсию по знаковым для свердловского рок-клуба местам, сводил в обновленный переход Виктора Цоя на Плотинке и познакомил с музыкантом Александром Пантыкиным. В конце Сапрыкин встретился на «Екатеринбург-Арена» с юмористом Игорем Джабраиловым, чтобы вместе посмотреть матч «Урала» с «Локомотивом».

«Долгое время, не без помощи развлекательных медиа, за Уралом старательно закреплялось реноме сурового патриархального края, населенного хмурыми металлургами, горняками и машиностроителями. Происходило банальное злоупотребление гротеском, однако все почему-то поверили. Обо всем регионе в целом говорить не осмелимся, но конкретно Екатеринбург производит совершенно иное впечатление. Рок-клуб, современное искусство, культовые юмористические и театральные проекты… Да просто огромное количество открытых и отзывчивых людей создают в городе особый микроклимат», — подвел итог ведущий.

Шоу «Мне все забронировали» показывает, как ведущий приезжает в разные города России, а его друзья бронируют ему гостиницу, организовывают досуг и выбирают место, где он будет обедать. В конце герой отправляется на футбольный матч РПЛ.