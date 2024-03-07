Девочка-маугли из Екатеринбурга оборвала общение с мамой

Девочку забрали у матери в конце 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 13-летняя девочка-маугли, которую забрали из квартиры с могильными крестами, больше не общается с мамой. Об этом рассказала соседка семьи.

«Первое время ее мама ходила ко мне, чтобы позвонить дочери. Но это продолжалось недолго — дочка перестала с ней общаться», — передает ЕАН слова женщины. По ее словам, теперь мама девочки не выходит из дома.

Подростка обнаружили сотрудники ПДН в одной из квартир Железнодорожного района в конце 2023 года. Ее мама не давала ей учиться в школе. В доме были бардак и могильные кресты с кладбища. По одной из версий, ребенок вместе с мамой жил при Среднеуральском монастыре экс-схиигумена Сергия. Силовики возбудили уголовное дело. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Морокова говорил, что девочку отдадут в школу.