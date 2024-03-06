Ученые установили, что в ХМАО с каждым годом открывают все меньше месторождений

07 марта 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Больше всего нефтегазовых месторождений в ХМАО открыли в 2014 и 2017 годах Фото: Алексей Андронов © URA.RU Ученые научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана установили, что в ХМАО с каждым годом открывают все меньше новых нефтегазовых месторождений. Самыми богатыми на открытия были 2014 и 2017 годы. «С каждым годом на территории округа уменьшается открытие новых месторождений. Анализ периода с 2013 по 2022 гг. показал, что на территории округа открыто 37 месторождений: 34 нефтяных, 1 газонефтяное, 1 газоконденсатное и 1 нефтегазовое: больше всего месторождений было открыто в 2014 г. и в 2017 г. — по шесть месторождений, меньше всего в 2018 г. и 2022 г. — по одному месторождению», — указано в новом сборнике трудов с конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири», который выпустил НАЦ РН им. В.И. Шпильмана. Самым крупным по количеству запасов из открытых за последние 11 лет является месторождение им. Эрвье (Оурьинское) в Кондинском районе, которое разрабатывает «Евротек-Югра» — совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла». Наименьшие запасы — 183 тысяч тонн нефти — обнаружены на Северо-Западно-Пылинском месторождении в Нижневартовском районе. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в ХМАО открыли два нефтегазовых месторождения:Талтымское и Южно-Итъяхское месторождения. В промышленную эксплуатацию ввели Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана установили, что в ХМАО с каждым годом открывают все меньше новых нефтегазовых месторождений. Самыми богатыми на открытия были 2014 и 2017 годы. «С каждым годом на территории округа уменьшается открытие новых месторождений. Анализ периода с 2013 по 2022 гг. показал, что на территории округа открыто 37 месторождений: 34 нефтяных, 1 газонефтяное, 1 газоконденсатное и 1 нефтегазовое: больше всего месторождений было открыто в 2014 г. и в 2017 г. — по шесть месторождений, меньше всего в 2018 г. и 2022 г. — по одному месторождению», — указано в новом сборнике трудов с конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири», который выпустил НАЦ РН им. В.И. Шпильмана. Самым крупным по количеству запасов из открытых за последние 11 лет является месторождение им. Эрвье (Оурьинское) в Кондинском районе, которое разрабатывает «Евротек-Югра» — совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла». Наименьшие запасы — 183 тысяч тонн нефти — обнаружены на Северо-Западно-Пылинском месторождении в Нижневартовском районе. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году в ХМАО открыли два нефтегазовых месторождения:Талтымское и Южно-Итъяхское месторождения. В промышленную эксплуатацию ввели Юккун-Еганское и Восточно-Рогожниковское месторождения.